Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:21

А под вечер сеанс гипноза под названием "не смотря на мэра, а может и благодаря ему - недвига будеттолькодорожать"))).

Вот рассмешили, зачётный юмор..

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.