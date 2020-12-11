RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5894589558965897>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:20

  Первый написав:Закінчимо тиждень болі новинами з фронтів.

ОП рибальського відсмалює на всю.

У новій черзі повітря над піском від 35 за Я б таке не купив і по 20 за квадрат, до 56 в 100 метрових квартирах з видом на 8 смугову трасу і жаб Дніпра..

Якийсь пісець.

ЗРадіо. Плз. Піднажми. А то цей дешевій вже втомлює.

далі бігаєте по ВП із катлєтою вторгованою за Варшавський і бачите скрізь оверпрас, а
бабки ляжку жгуть ... співчуваю
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А под вечер сеанс гипноза под названием "не смотря на мэра, а может и благодаря ему - недвига будеттолькодорожать"))).
Вот рассмешили, зачётный юмор..
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11617
З нами з: 30.12.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:21

  hume написав:Кстати, как пример моя мама, которая гуляя каждый день в парке Наталка проголосовала не за Кличко. По телевизору сказали, что он крышует коррупцию


Ээээ, а в чем собственно проблема. Стройка парка и крышевание "две вещи несовместны"? :mrgreen:
Еще раз, позиция - сам ворует и нам кусок дает, далеко не нова.
Тут только цвет ворующего важен, если он тебе симпатичен - ну и нормально :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:21

  drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было.
Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана.
Но там тоже сплошная промка.


Откуда инфа, на сайте ни слова:
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/objects
Востаннє редагувалось remark в П'ят 11 гру, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 732
З нами з: 25.12.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:22

  Frant написав:
  Прохожий написав:флай уже зае... нытьем, окружай Винницу

Він обіцяв оточити кавалірками Стокгольм!
Чекаємо успішних рапортів!

кому обіцяв? зав"язуй бухати
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:22

  Первый написав:Закінчимо тиждень болі новинами з фронтів.

ОП рибальського відсмалює на всю.

У новій черзі повітря над піском від 35 за Я б таке не купив і по 20 за квадрат, до 56 в 100 метрових квартирах з видом на 8 смугову трасу і жаб Дніпра..

Якийсь пісець.

ЗРадіо. Плз. Піднажми. А то цей дешевій вже втомлює.

Каналы манят. Станция метро все ближе. В построенной части народ живет-радуется. Когда каналы запустят - от 56 будет стартовать.
airmax78
 
Повідомлень: 36863
З нами з: 25.10.12
Подякував: 890 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На многие вопросы поднятые сегодня на ветке ответы здесь: https://www.youtube.com/watch?v=xfdHD_Tdo18
airmax78
 
Повідомлень: 36863
З нами з: 25.10.12
Подякував: 890 раз.
Подякували: 4414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:23

del
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 гру, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24

  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла.
а про швейцарцев готовых отказаться от гражданства ради квартиры в Ирпене не слышали?
Grand Touring
 
Повідомлень: 504
З нами з: 23.03.20
Подякував: 134 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:29

  Grand Touring написав:
  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла.
а про швейцарцев готовых отказаться от гражданства ради квартиры в Ирпене не слышали?

Може бути, бо так сказати покупка на емоціях: воно росте і росте, а жити вже треба, так ніколи не куплю "для себе ціна не має значення", "бери на скільки можеш взяти", "ремонт потім потрохи доробиш - можна і на піддонах" (а може жена моск прожжужжала).
Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.

РН перейшов в стадію панік бай.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22530
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5894589558965897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19624 3298377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 19:00
Прохожий
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.