Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:38
Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:47
Рахують, коли закривають угоду.
Щодо flipping apartment це до учоток Первий, Прохожий
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