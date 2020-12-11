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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5895589658975898>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:38

  flyman написав:Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.

РН перейшов в стадію панік бай.


Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:47

  remark написав:
  flyman написав:Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.

РН перейшов в стадію панік бай.


Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)

Рахують, коли закривають угоду.
Щодо flipping apartment це до учоток Первий, Прохожий
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:11

  flyman написав:
  remark написав:
  flyman написав:Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.

РН перейшов в стадію панік бай.


Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)

Рахують, коли закривають угоду.
Щодо flipping apartment це до учоток Первий, Прохожий

какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:29

  Прохожий написав:какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?


цыгане
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:55

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?


цыгане

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:58

flyman а я не шутил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:59

  kingkongovets написав:flyman а я не шутил

будеш багатим, не впізнав, думав це аірмакс
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:01

  Grand Touring написав:https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/


#самийлутшиймєр

#почтісубтропікі
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно кладовку или гараж переделать https://vm.tiktok.com/ZSGmNStN/
Grand Touring
 
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