Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:38
flyman написав:
Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.
РН перейшов в стадію панік бай.
Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:47
remark написав: flyman написав:
Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.
РН перейшов в стадію панік бай.
Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
Рахують, коли закривають угоду.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:11
flyman написав: remark написав: flyman написав:
Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.
РН перейшов в стадію панік бай.
Так так, сам вже рахуєш гешефт від рісту в немішаєвах-бучі, а іншим панік бай)
Рахують, коли закривають угоду.
Щодо flipping apartment це до учоток Первий, Прохожий
какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:29
Прохожий написав:
какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?
цыгане
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:55
kingkongovets написав: Прохожий написав:
какая ЦА на покупку курятника 15м2 в сарае-самострое частного сектора Жулян не подскажите?
цыгане
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flyman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:58
flyman а я не шутил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:58
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:59
kingkongovets написав: flyman
а я не шутил
будеш багатим, не впізнав, думав це аірмакс
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flyman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:01
Grand Touring написав:
https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/
#самийлутшиймєр
#почтісубтропікі
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flyman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:04
Можно кладовку или гараж переделать
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