Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было. Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана. Но там тоже сплошная промка.
Сначала услышал от людей регулярно вкладывающихся в ДБК; потом съездил в октябре на место-работы начаты; потом позвонил в офис- чётких ответов не дают но и не отрицают. Учитывая, что ДБК обычно долго не запрягают, думаю до весны откроют продажи. Всё ИМХО.
airmax78 написав:Каналы манят. Станция метро все ближе. В построенной части народ живет-радуется. Когда каналы запустят - от 56 будет стартовать.
А в чему радуются живущие? Чёт ни где особых восторгов от счастливых владельцев не встречал. Ткните носом недотёпу в эти потоки позитива. Не знаю в чём прикол канала с комарами и лягушками, как здесь правильно указывали, но когда (если) метро там таки начнут строить, сам подумаю над покупкой. А пока увы.