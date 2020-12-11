RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5895589658975898

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:17

  remark написав:
  drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было.
Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана.
Но там тоже сплошная промка.


Откуда инфа, на сайте ни слова:
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/objects


Сначала услышал от людей регулярно вкладывающихся в ДБК; потом съездил в октябре на место-работы начаты; потом позвонил в офис- чётких ответов не дают но и не отрицают.
Учитывая, что ДБК обычно долго не запрягают, думаю до весны откроют продажи. Всё ИМХО.
drevlyanin
 
Повідомлень: 320
З нами з: 01.04.20
Подякував: 154 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:22

Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/
Grand Touring
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.03.20
Подякував: 135 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:26

  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

супер
зупинка ШРТ з виходом прямо на мансарду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:26

  airmax78 написав:Каналы манят. Станция метро все ближе. В построенной части народ живет-радуется. Когда каналы запустят - от 56 будет стартовать.


А в чему радуются живущие? Чёт ни где особых восторгов от счастливых владельцев не встречал. Ткните носом недотёпу в эти потоки позитива.
Не знаю в чём прикол канала с комарами и лягушками, как здесь правильно указывали, но когда (если) метро там таки начнут строить, сам подумаю над покупкой. А пока увы.
drevlyanin
 
Повідомлень: 320
З нами з: 01.04.20
Подякував: 154 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:39

  flyman написав:супер
зупинка ШРТ з виходом прямо на мансарду.
До остановки метро недалеко, 5 секунд пешком
Grand Touring
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.03.20
Подякував: 135 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49

Модерация присутствует на форуме???

  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

флудераст, завязывай гадить на ветке :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11950
З нами з: 05.06.13
Подякував: 605 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:04

  Прохожий написав:
  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

флудераст, завязывай гадить на ветке :evil:


Дозорный, вы ж сами выше нафлудили про Президента Литвы. А теперь кричите: "викликайте безліч бобіків" (с)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 3659 раз.
 
Профіль
11
5
3
  #<1 ... 5895589658975898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19626 3298813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 21:53
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20388
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231794
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17888)
11.12.2020 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.