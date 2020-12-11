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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5895589658975898

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:17

  remark написав:
  drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было.
Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана.
Но там тоже сплошная промка.


Откуда инфа, на сайте ни слова:
https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/objects


Сначала услышал от людей регулярно вкладывающихся в ДБК; потом съездил в октябре на место-работы начаты; потом позвонил в офис- чётких ответов не дают но и не отрицают.
Учитывая, что ДБК обычно долго не запрягают, думаю до весны откроют продажи. Всё ИМХО.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:22

Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:26

  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

супер
зупинка ШРТ з виходом прямо на мансарду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:26

  airmax78 написав:Каналы манят. Станция метро все ближе. В построенной части народ живет-радуется. Когда каналы запустят - от 56 будет стартовать.


А в чему радуются живущие? Чёт ни где особых восторгов от счастливых владельцев не встречал. Ткните носом недотёпу в эти потоки позитива.
Не знаю в чём прикол канала с комарами и лягушками, как здесь правильно указывали, но когда (если) метро там таки начнут строить, сам подумаю над покупкой. А пока увы.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:39

  flyman написав:супер
зупинка ШРТ з виходом прямо на мансарду.
До остановки метро недалеко, 5 секунд пешком
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49

Модерация присутствует на форуме???

  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

флудераст, завязывай гадить на ветке :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:04

  Прохожий написав:
  Grand Touring написав:Как можно жд застроить https://vm.tiktok.com/ZSGaKwG8/

флудераст, завязывай гадить на ветке :evil:


Дозорный, вы ж сами выше нафлудили про Президента Литвы. А теперь кричите: "викликайте безліч бобіків" (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 05:25

  Faceless написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..

и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной


Милославская 2.
"Учи матчасть"(с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 06:04

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/

Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир
АСТАНАВИТЕСЬ))

5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже. :shock:

Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир
Кстати, для сравнения в Файна тауне 8 тысяч квартир разбросаны на 60 домов

Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно


ЛС.
rjkz
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