Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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drevlyanin написав:Им бы ещё толкового архитектора, да места повеселее, цены бы не было. Скоро вываливают ещё один объект в продажу, по ул Коноплянской, не далеко от Каравана. Но там тоже сплошная промка.
Сначала услышал от людей регулярно вкладывающихся в ДБК; потом съездил в октябре на место-работы начаты; потом позвонил в офис- чётких ответов не дают но и не отрицают. Учитывая, что ДБК обычно долго не запрягают, думаю до весны откроют продажи. Всё ИМХО.
airmax78 написав:Каналы манят. Станция метро все ближе. В построенной части народ живет-радуется. Когда каналы запустят - от 56 будет стартовать.
А в чему радуются живущие? Чёт ни где особых восторгов от счастливых владельцев не встречал. Ткните носом недотёпу в эти потоки позитива. Не знаю в чём прикол канала с комарами и лягушками, как здесь правильно указывали, но когда (если) метро там таки начнут строить, сам подумаю над покупкой. А пока увы.
Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир АСТАНАВИТЕСЬ))
5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.
Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир Кстати, для сравнения в Файна тауне 8 тысяч квартир разбросаны на 60 домов
Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно