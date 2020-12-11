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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5896589758985899

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:00

весті с полей

  sailed написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

За метр скільки просите...якщо не секрет?

Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:14

  flyman написав:
  Grand Touring написав:https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/


#самийлутшиймєр


"хули ты ноешь?"(с)
лопата-челлендж бл

https://www.youtube.com/watch?v=pi1VqX7 ... M0JlKzvjjo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:49

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/


#самийлутшиймєр


"хули ты ноешь?"(с)
лопата-челлендж бл

https://www.youtube.com/watch?v=pi1VqX7 ... M0JlKzvjjo

На такой случай в Киеве должны быть 100500 запасных дворников в режиме стенд-бай. Все закончилось - их снова на подзарядку и до следующего раза через год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:49

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/


#самийлутшиймєр


"хули ты ноешь?"(с)
лопата-челлендж бл

https://www.youtube.com/watch?v=pi1VqX7 ... M0JlKzvjjo

#пєшєпаднийцентр
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flyman
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