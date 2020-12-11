Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639
все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом фоне происходит дорожай квартир в Киеве - загадка
flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639
все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом в фоне происходит дорожай квартир в Киев - загадка
А при чем тут Черкассы? Вы знаете хотя бы одного человека с деньгами, который хотел бы переехать в Черкассы? Я очень удивлен, что в Черкассах цены снижаются по чуть-чуть. А то, что застройщик в Ирпене не может привлечь деньги в пирамиду чем может удивлять? Сроки сдачи в Киеве увеличиваются у кого? У КГС? Что в этом удивительного?
Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги. Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639
все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом фоне происходит дорожай квартир в Киеве - загадка
Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер! Ти ж цього хотів.
Мрії Сержика і ко про переїзд в Черкаси стають ближчими
airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?
ДА, жаль. Но можете кое-что изучить https://city.travel/blog/?p=7363 тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций. Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена? Знаете за счёт каких статей расходов убытки? Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?
Да какая разница какая в Киеве среднемесчная зарплата? Если мы такие бедные, что не можем платить за метро - значит у нас не должно быть метро. В Могадишо никто не требует строить новые станции метро. Даже вон в процветающей Грузии построили 1 станцию за 17 лет, не говоря уже о Ереване, в котором ВВП на душу населения выше чем у нас и экономика развитее (но это не точно), где последнюю станцию метро открыли в 1996 году.
airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?
ДА, жаль. Но можете кое-что изучить https://city.travel/blog/?p=7363 тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций. Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена? Знаете за счёт каких статей расходов убытки? Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?
Да какая разница какая в Киеве среднемесчная зарплата? Если мы такие бедные, что не можем платить за метро - значит у нас не должно быть метро. В Могадишо никто не требует строить новые станции метро. Даже вон в процветающей Грузии построили 1 станцию за 17 лет, не говоря уже о Ереване, в котором ВВП на душу населения выше чем у нас и экономика развитее (но это не точно), где последнюю станцию метро открыли в 1996 году.
Якусь крамолу пишете.
Шо значить платить? Спочатку зарплату, 5 разів в Єгипет, а потом подумаєм чи платити 40 центів за метро. А якщо перестануть красти то ваще тре знизити до 5 центів проїзд, і то, це якщо 10 станцій на рік будувати.