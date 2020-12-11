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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5896589758985899>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:49

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:https://vm.tiktok.com/ZSGagDpe/


#самийлутшиймєр


"хули ты ноешь?"(с)
лопата-челлендж бл

https://www.youtube.com/watch?v=pi1VqX7 ... M0JlKzvjjo

На такой случай в Киеве должны быть 100500 запасных дворников в режиме стенд-бай. Все закончилось - их снова на подзарядку и до следующего раза через год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, ну в самом деле, такое случается даже не раз в год, а раз в 3-5 лет. Ты в самом деле хочешь обвинить городские власти, что они это все не устранили в тот же день до вечера?
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:55

  rjkz написав:
Милославская 2.
"Учи матчасть"(с).
не близко, значит расширение жилплощади стояло в большем приоритете, чем удобство
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:02

  flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639


все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом фоне происходит дорожай квартир в Киеве - загадка
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:09

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639


все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом в фоне происходит дорожай квартир в Киев - загадка

А при чем тут Черкассы? Вы знаете хотя бы одного человека с деньгами, который хотел бы переехать в Черкассы? Я очень удивлен, что в Черкассах цены снижаются по чуть-чуть. А то, что застройщик в Ирпене не может привлечь деньги в пирамиду чем может удивлять? Сроки сдачи в Киеве увеличиваются у кого? У КГС? Что в этом удивительного?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:17

airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:36

  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?

Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:52

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5119639#p5119639


все сходится, в Черкассах цены по чуть-чуть снижаются, в Ирпене застройщик не может привлечь деньги в пирамиду, сроки сдачи в Киеве увеличиваются, как на этом фоне происходит дорожай квартир в Киеве - загадка


Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер!
Ти ж цього хотів.

Мрії Сержика і ко про переїзд в Черкаси стають ближчими
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?

ДА, жаль. Но можете кое-что изучить
https://city.travel/blog/?p=7363
тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций.
Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена?
Знаете за счёт каких статей расходов убытки?
Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?

Да какая разница какая в Киеве среднемесчная зарплата? Если мы такие бедные, что не можем платить за метро - значит у нас не должно быть метро. В Могадишо никто не требует строить новые станции метро. Даже вон в процветающей Грузии построили 1 станцию за 17 лет, не говоря уже о Ереване, в котором ВВП на душу населения выше чем у нас и экономика развитее (но это не точно), где последнюю станцию метро открыли в 1996 году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как жаль что там в табличке нет колонки со стоимостью проезда и размером годовой прибыли/убытка компании-оператора. Кто-то ведь должен финансировать это глубоко убыточное мероприятие в Киеве. Кто, Серж? Какие будут предложения? Или поднимаем стоимость проезда до 28 грн. с 1.01.2021 и обнуляем льготы?

ДА, жаль. Но можете кое-что изучить
https://city.travel/blog/?p=7363
тогда стоило бы пририсовать колонку со среднемесячной зарплатой и долей, которая с оплаты проезда идёт на строительство новых станций.
Кстати, Вы видели финансовую отчётность метрополитена?
Знаете за счёт каких статей расходов убытки?
Верите, что все метро закупает все товары и услуги по рыночным ценам?

Да какая разница какая в Киеве среднемесчная зарплата? Если мы такие бедные, что не можем платить за метро - значит у нас не должно быть метро. В Могадишо никто не требует строить новые станции метро. Даже вон в процветающей Грузии построили 1 станцию за 17 лет, не говоря уже о Ереване, в котором ВВП на душу населения выше чем у нас и экономика развитее (но это не точно), где последнюю станцию метро открыли в 1996 году.

Якусь крамолу пишете.

Шо значить платить?
Спочатку зарплату, 5 разів в Єгипет, а потом подумаєм чи платити 40 центів за метро.
А якщо перестануть красти то ваще тре знизити до 5 центів проїзд, і то, це якщо 10 станцій на рік будувати.
Всім процвітання!
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