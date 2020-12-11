Додано: Суб 12 гру, 2020 12:41

Фантазерам на заметку - Бюджет Киева на 2021-й предполагает увеличение доходной части всего на 1,3% по сравнению с фактом 2020-го. В гривнах! Это втрое ниже инфляции 2020-го и впятеро - ожидаемой на 2021-й.Напомню, что местные бюджеты наполняются преимущественно за счет НДФЛ (налога на доходы физлиц), налога на землю, единого налога с предпринимателей, туристического сбора и сбора за места для парковки.Практически все эти налоги тесно коррелируют с доходами киевлян. НДФЛ - вообще прямой налог и отражает динакому зарплат.Более того - его сборы и в этом году по сравнению с 2019-м упали на 3%, потому что начиная с апреля зарплаты киевлян резко уменьшились, не восстановившись в гривнах и по октябрь (последний месяц, за который есть статистика). В долларах даже говорить не приходится - проседание превышает 10%.Не буду в этом месте спорить с гурами насчет перспектив обустройства пешеходного движения в центре и запуска новых станций метро, но отмечу, что такая динамика налогов говорит о бедственном положении с бизнесом, занятостью и потреблением в городе...