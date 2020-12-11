Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги. Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
Їдуть до Києва, щоб підняти пасажиропотік метро та підняти шанси заразитися короною. Гагага
І переселенці з ОРДЛО вже обжилися. Хто підніме "упавший прапор" демографії"?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 гру, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Фантазерам на заметку - Бюджет Киева на 2021-й предполагает увеличение доходной части всего на 1,3% по сравнению с фактом 2020-го. В гривнах! Это втрое ниже инфляции 2020-го и впятеро - ожидаемой на 2021-й.
Напомню, что местные бюджеты наполняются преимущественно за счет НДФЛ (налога на доходы физлиц), налога на землю, единого налога с предпринимателей, туристического сбора и сбора за места для парковки.
Практически все эти налоги тесно коррелируют с доходами киевлян. НДФЛ - вообще прямой налог и отражает динакому зарплат.
Более того - его сборы и в этом году по сравнению с 2019-м упали на 3%, потому что начиная с апреля зарплаты киевлян резко уменьшились, не восстановившись в гривнах и по октябрь (последний месяц, за который есть статистика). В долларах даже говорить не приходится - проседание превышает 10%.
Не буду в этом месте спорить с гурами насчет перспектив обустройства пешеходного движения в центре и запуска новых станций метро, но отмечу, что такая динамика налогов говорит о бедственном положении с бизнесом, занятостью и потреблением в городе...
Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги. Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь