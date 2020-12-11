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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5896589758985899

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 51
1. Зросли більш, як на 30%
37%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:31

      airmax78 написав:
      Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?

    Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
    Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.

    Їдуть до Києва, щоб підняти пасажиропотік метро та підняти шанси заразитися короною.
    Гагага

    І переселенці з ОРДЛО вже обжилися.
    Хто підніме "упавший прапор" демографії"?
    Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 гру, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:35

      rjkz написав:Милославская 2.
    "Учи матчасть"(с).


    так это и есть деснянская набережная :mrgreen: вы не уловили намека на заливы погребов
    главное оружие рашистов - ложь
    trololo
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:41

    Фантазерам на заметку - Бюджет Киева на 2021-й предполагает увеличение доходной части всего на 1,3% по сравнению с фактом 2020-го. В гривнах! Это втрое ниже инфляции 2020-го и впятеро - ожидаемой на 2021-й.

    Напомню, что местные бюджеты наполняются преимущественно за счет НДФЛ (налога на доходы физлиц), налога на землю, единого налога с предпринимателей, туристического сбора и сбора за места для парковки.

    Практически все эти налоги тесно коррелируют с доходами киевлян. НДФЛ - вообще прямой налог и отражает динакому зарплат.

    Более того - его сборы и в этом году по сравнению с 2019-м упали на 3%, потому что начиная с апреля зарплаты киевлян резко уменьшились, не восстановившись в гривнах и по октябрь (последний месяц, за который есть статистика). В долларах даже говорить не приходится - проседание превышает 10%.

    Не буду в этом месте спорить с гурами насчет перспектив обустройства пешеходного движения в центре и запуска новых станций метро, но отмечу, что такая динамика налогов говорит о бедственном положении с бизнесом, занятостью и потреблением в городе...

    Бюджет Киева на 2021 год вырастет всего на 750 миллионов
    https://biz.censor.net/news/3236514/byu ... _millionov
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:18

    zРадио
    Ну как бы Ковид на дворе. Ничего удивительного.
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:28

      antey1969 написав:zРадио
    Ну как бы Ковид на дворе. Ничего удивительного.


    Поэтому и написал - фантазерам на заметку :mrgreen: А то после прочтения реальных новостей какой-то когнитивный диссонанс от их отчетов о росте процента жиров в масле...

    В Киеве закрылась известная сеть пабов
    https://news.finance.ua/ru/news/-/48392 ... -set-pabov
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:36

      airmax78 написав:
      Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?

    Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
    Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.

    Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:22

      zРадио написав:
      antey1969 написав:zРадио
    Ну как бы Ковид на дворе. Ничего удивительного.


    Поэтому и написал - фантазерам на заметку :mrgreen: А то после прочтения реальных новостей какой-то когнитивный диссонанс от их отчетов о росте процента жиров в масле...

    В Киеве закрылась известная сеть пабов
    https://news.finance.ua/ru/news/-/48392 ... -set-pabov


    Ну всьо. Це кінець....

    Де тепер бухать? Пів життя на олімпійській провів і так не дізнався що там є супер паб мега мережі троллейбус....

    Думаю після цієї новини тетріс подешевшає на половину.
    Да. Не менше!
    Всім процвітання!
    Первый
     
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    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:35

      Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?


    например отсутствие Аркады и Укрбуда
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      #<1 ... 5896589758985899
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