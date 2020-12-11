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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5897589858995900

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?

Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.

Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь
Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:04

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?

Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
согласен, но степень влияния этого фактора - неизвестный.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:05

  Faceless написав:
Sidus написав:
  airmax78 написав:Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.

Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь
Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит :mrgreen:


Мир клином на Файне сошелся? :) 110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:11

  Первый написав:
Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер!
Ти ж цього хотів.


знакомый риелтор в Черкассах говорит, что у него уже 2 недели нет сделок, находится в состоянии шока. А я ходил смотрел объекты подешевевшие - то они меня вводят в состояние депрессии, мне кажется лучше весной ходить )))
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:16

  Sidus написав:]

Та при чем тут тетрис? В целом все подешевеет, так как все взаимосвязано - сколько еще ресторанов/баров/кафе закрылось? Сколько людей потеряли работу? сколько бюджет недополучил?
А это все + к вакантным торговым площадям и минус к доходам населения...и то и то давит цены вниз

Скільки бюджет недополучить від наливай ки в самоприбудові біля школи? Думаю цифра дорівнює 0.
Новина мега масштабу. В реальності треба було ту .... знести бульдозером.

Зи вакантних площ? Подивіться на ту «відому для третього топа» мережу наливайок і питання зніметься саме собою.

Зизи. А чого тетріс не подешевшає ?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:18

  Grand Touring написав:
  Первый написав:
Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер!
Ти ж цього хотів.


знакомый риелтор в Черкассах говорит, что у него уже 2 недели нет сделок, находится в состоянии шока. А я ходил смотрел объекты подешевевшие - то они меня вводят в состояние депрессии, мне кажется лучше весной ходить )))

Я в шоці що були. Він серйозно? В Черкасах є ріелтери? Навіщо
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:32

  Первый написав: В Черкасах є ріелтери?

аферисты есть везде
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:54

  Sidus написав:Мир клином на Файне сошелся? :) 110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор


Возвращаемся к временам когда на троещине однуха 60кв.м стоила 160тыс.у.е., потом конечно это был мусор и неликвид по таким ценникам, а теперь снова поперло, риэлторы этот раз отыграются за все неудачные годы.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:14

  Kostia написав:Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс

Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают
Sidus
 
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