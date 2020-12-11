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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:01
Sidus написав: airmax78 написав: Grand Touring написав:airmax78
какие причины роста м2 в Киеве?
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь
Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит
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Faceless
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:04
airmax78 написав: Grand Touring написав:airmax78
какие причины роста м2 в Киеве?
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
согласен, но степень влияния этого фактора - неизвестный.
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Grand Touring
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:05
Faceless написав: Sidus написав: airmax78 написав:
Все очень просто: Киев по-прежнему остается единственным городом в Украине, притягивающим людей из всех регионов. Меньше чем в 00е, но тем не менее. С людьми в Киев переезжают и их деньги.
Откуда Вам пишет Ваш dream employee Зрадио? Не из Черкасс ведь и не из Харькова.
Ну это скорее мантра, которую все рыли и растишки уже лет 20 эксплуатируют...я не спорю, что это фактор роста, но он уже почти иссяк (все кто хотел и мог, уже переехали), поэтому им можно легко пренебречь
Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит
Мир клином на Файне сошелся?
110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор
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Sidus
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:11
Первый написав:
Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер!
Ти ж цього хотів.
знакомый риелтор в Черкассах говорит, что у него уже 2 недели нет сделок, находится в состоянии шока. А я ходил смотрел объекты подешевевшие - то они меня вводят в состояние депрессии, мне кажется лучше весной ходить )))
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:16
Sidus написав:
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Та при чем тут тетрис? В целом все подешевеет, так как все взаимосвязано - сколько еще ресторанов/баров/кафе закрылось? Сколько людей потеряли работу? сколько бюджет недополучил?
А это все + к вакантным торговым площадям и минус к доходам населения...и то и то давит цены вниз
Скільки бюджет недополучить від наливай ки в самоприбудові біля школи? Думаю цифра дорівнює 0.
Новина мега масштабу. В реальності треба було ту .... знести бульдозером.
Зи вакантних площ? Подивіться на ту «відому для третього топа» мережу наливайок і питання зніметься саме собою.
Зизи. А чого тетріс не подешевшає ?
Всім процвітання!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:18
Grand Touring написав: Первый написав:
Тю. Так класно ж, ціни в Черкасах падають. Це супер!
Ти ж цього хотів.
знакомый риелтор в Черкассах говорит, что у него уже 2 недели нет сделок, находится в состоянии шока. А я ходил смотрел объекты подешевевшие - то они меня вводят в состояние депрессии, мне кажется лучше весной ходить )))
Я в шоці що були. Він серйозно? В Черкасах є ріелтери? Навіщо
Всім процвітання!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:32
Первый написав:
В Черкасах є ріелтери?
аферисты есть везде
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Grand Touring
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Додано: Суб 12 гру, 2020 15:54
Sidus написав:
Мир клином на Файне сошелся?
110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор
Возвращаемся к временам когда на троещине однуха 60кв.м стоила 160тыс.у.е., потом конечно это был мусор и неликвид по таким ценникам, а теперь снова поперло, риэлторы этот раз отыграются за все неудачные годы.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Суб 12 гру, 2020 16:00
Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс
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Kostia
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Додано: Суб 12 гру, 2020 16:14
Kostia написав:
Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс
Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают
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Sidus
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