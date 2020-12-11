Додано: Суб 12 гру, 2020 16:28

spekulant написав: Grand Touring написав: airmax78 какие причины роста м2 в Киеве? какие причины роста м2 в Киеве?



например отсутствие Аркады и Укрбуда например отсутствие Аркады и Укрбуда

Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет.Предложение недвижимости сократилось по двум причинам.Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.