Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
например отсутствие Аркады и Укрбуда
Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет. Предложение недвижимости сократилось по двум причинам. Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.
Faceless написав:Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит
От 1,42 млн. От 3 млн там трешки. Или и тут при огромной экспозиции мерзкий Лун врет?
Kostia написав:Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен
И о чем это говорит? Вы знаете, как искусственные елки продаются в динамике? Продажи в Черную пятницу, например, в динамике знатно обхезались. И это в целом о всем сегментам ритейла, а не по одной торговой позиции...
Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно
Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?
например отсутствие Аркады и Укрбуда
Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет. Предложение недвижимости сократилось по двум причинам. Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.
Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы. ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.
BIGor написав:Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы. ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.
С июля нетто-баланс платежей по долгам отрицательный - т.е. отдаем больше, чем привлекаем. Так что воруют из других закромов А по поводу того, куда это идет - хз. Может быть в лучшие годы и идет часть на КРЖН, но в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%
BIGor написав:Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы. ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.
С июля нетто-баланс платежей по долгам отрицательный - т.е. отдаем больше, чем привлекаем. Так что воруют из других закромов А по поводу того, куда это идет - хз. Может быть в лучшие годы и идет часть на КРЖН, но в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%