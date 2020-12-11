RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58995900590159025903>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:28

  spekulant написав:
  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?


например отсутствие Аркады и Укрбуда

Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет.
Предложение недвижимости сократилось по двум причинам.
Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.
Vlad442
 
Повідомлень: 7503
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:32

  Faceless написав:Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит :mrgreen:


От 1,42 млн. От 3 млн там трешки. Или и тут при огромной экспозиции мерзкий Лун врет? :mrgreen:

  Kostia написав:Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен


И о чем это говорит? Вы знаете, как искусственные елки продаются в динамике?
Продажи в Черную пятницу, например, в динамике знатно обхезались. И это в целом о всем сегментам ритейла, а не по одной торговой позиции...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8723
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:35

  Sidus написав:
  Faceless написав:Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит :mrgreen:

Мир клином на Файне сошелся? :) 110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор

За такие деньги можно уже искать однушку в Европе, с нормальной инфрастуктурой, велосипедными дорожками, общественным транспортом итд.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 19.09.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:35

  Vlad442 написав:Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше


Меньше. Прямые ссылки даже уже давал, и после этого вы обижаетесь на глагол "врет". Думаю, что конструктивным будет не врать! И не на что будет обижаться...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8723
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно

Так це все можна вкласти в одне речення - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!" ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9183
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:38

  Vlad442 написав:
  spekulant написав:
  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?


например отсутствие Аркады и Укрбуда

Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет.
Предложение недвижимости сократилось по двум причинам.
Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.

Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы.
ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 19.09.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:А чого тетріс не подешевшає ?

За Тетріс, цікаво, що вони квартири свої не можуть розпродати. Вже набридли своєю рекламою.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 19.09.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:47

  BIGor написав:Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы.
ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.


С июля нетто-баланс платежей по долгам отрицательный - т.е. отдаем больше, чем привлекаем. Так что воруют из других закромов :mrgreen: А по поводу того, куда это идет - хз. Может быть в лучшие годы и идет часть на КРЖН, но в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8723
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:54

  zРадио написав:
  BIGor написав:Еще один крупный фактор роста, правительство выпустило еврооблигаций на 600 млн. долл, 300 млн. долл дал Мировой банк + 300 млн. долл евробанк. Большая часть этих денег после перераспределения в кабинетах чиновников пойдет на КРЖН и на рынок недвижимости Кончи-Заспы.
ПС - летом прогнозировал что часть летнего транша МВФ 2,1 млрд. долл. пойдет на КРЖН - теперь это видно по всем графикам.


С июля нетто-баланс платежей по долгам отрицательный - т.е. отдаем больше, чем привлекаем. Так что воруют из других закромов :mrgreen: А по поводу того, куда это идет - хз. Может быть в лучшие годы и идет часть на КРЖН, но в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%

Не беспокойтесь, цены на КРЖН делают 2-5% самых успешных, кто ближе до корытца чиновников. Так что прогнозирую еще рост индекса бомбера
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
до 1300 долл на первый квартал 2021 года.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 12 гру, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 19.09.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 12 гру, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9183
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58995900590159025903>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19628 3300647
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17901)
12.12.2020 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.