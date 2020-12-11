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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5900590159025903>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:59

  zРадио написав: в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%


Яка ваша думка з приводу ситуації на ринку нерухомості в перспективі рік, два, три?
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:59

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше


Меньше. Прямые ссылки даже уже давал, и после этого вы обижаетесь на глагол "врет". Думаю, что конструктивным будет не врать! И не на что будет обижаться...

Більше...Менше... А може стільки ж, тільки вона міняє господаря....

Хоча може стає і менше ... Куди же діваються ті 100-200-300 куе - 1-5-10 млн з КРЖН?

На фонду, в крипту, ну і так далі.
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 12 гру, 2020 17:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:59

  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно



Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально ! :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 12 гру, 2020 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:За Тетріс, цікаво, що вони квартири свої не можуть розпродати. Вже набридли своєю рекламою.

Видимо хотят продать по максимальным ценам.
Когда начинали продавать на уровне котлована цена была 1700 кажется (на самое дешевое). Постепенно поднимали. Потом в момент ввода в эксплуатацию была 2600. Ну и отдел продаж логично решил попробовать еще поднимать цены и смотреть за сколько купят. Они поднимают - а люди все равно покупают. Они поднимают еще - а люди все равно покупают. Вот как достигли уровня когда покупают мало - значит выше продавать не получится, могут слегка торговаться и скидки давать. Наверное до конца 2021 года основное распродадут.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:04

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  Natt написав:Сегодня птичка на хвосте принесла.
а про швейцарцев готовых отказаться от гражданства ради квартиры в Ирпене не слышали?

Може бути, бо так сказати покупка на емоціях: воно росте і росте, а жити вже треба, так ніколи не куплю "для себе ціна не має значення", "бери на скільки можеш взяти", "ремонт потім потрохи доробиш - можна і на піддонах" (а може жена моск прожжужжала).
Дежаву 2008. Пристібаєм ремні. Посадка буде жостка.

РН перейшов в стадію панік бай.

А може навіть і 99-00 років, правда, я не пам"ятаю - під стіл пішком ходив)))

Короче думка така. Якщо таки прийде без заварух Байден, то найкраще для нього - спустити всі більбашки в 21 році, щоб за 4 роки щось зробити і демократам переобратись в 24 році.

Ну, це роздуми на досузі, звичайно, шо у ФЕДі + інших впливових людей може інша думка...

Але якщо в 21 році бульбашку не спустять, тоді можливий неконтрольований кризис в 22-25 роках.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:05

  Долярчик написав:А вже тоді(напевно, влітку) ціни забудовники, почнуть штопорити і по трошечки, плавно-плавно, розвертати. Або, просто робити різні акції і гарні знижки(5-10%)


Средняя ставка по новым депозитам уже 5-й месяц не превышает 7%, но застройщиков никто деньгами не завалил, и оттока денег из БС не отмечается.

Ваш пример - это экзотика, такие проценты сегодня платит разве что b2b jewelry :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:09

  remark написав:
  Sidus написав:Мир клином на Файне сошелся? :) 110к$ стоит однушка в файне? Серьезно?? Это ж вообще неликвид по такой цене, мусор


Возвращаемся к временам когда на троещине однуха 60кв.м стоила 160тыс.у.е., потом конечно это был мусор и неликвид по таким ценникам, а теперь снова поперло, риэлторы этот раз отыграются за все неудачные годы.

Хто брав на піках 2007-2008 мають шанс вийти з бетону з мінімальними втратами
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:11

  Vlad442 написав:
  spekulant написав:
  Grand Touring написав:airmax78 какие причины роста м2 в Киеве?


например отсутствие Аркады и Укрбуда

Еще фактор, помимо того, что валюты в стране становится больше, а метров в Киеве последнее время не увеличивается, то, что спрос на недвигу не упал. Это консервативное вложение. Даже в периоды кризисов больше шансов, что люди захотят уйти из аренды. Например, Сержик в жирные годы спокойно сидел в аренде, сейчас активно ищет.
Предложение недвижимости сократилось по двум причинам.
Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно.

Влад, толсто
Не ніззя так палитися на загоні.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:15

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно

Так це все можна вкласти в одне речення - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!" ©

Ти вже облажався із В2В, Зе.
На черзі бетон.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:20

  change_pm написав:Більше...Менше... А може стільки ж, тільки вона міняє господаря....

Хоча може стає і менше ... Куди же діваються ті 100-200-300 куе - 1-5-10 млн з КРЖН?

На фонду, в крипту, ну і так далі.


В контексте наличия валюты внутри страны это и не так важно - сейчас ее выводят все, кто может. И нерезиденты из ОВГЗ, и портфельные инвесторы из эквити, и "стратеги" через дивиденды. А что дальше с ней делают - почти фиолетово для экономики Украины.

Слегка скрашивает ситуацию лишь уполовинивание расходов на заграничный отдых. По всем остальным потокам капитала - минус. Отрицательное сальдо внешней торговли тоже уже растет - я предупреждал еще в июне, что экономия на энергоносителях будет недолгой
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