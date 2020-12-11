Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:До весни, ще будуть забудовники лупити ціни! А там вже прийде кінець високих відсотків по депо і люди віднесуть останні в бетон! А вже тоді(напевно, влітку) ціни забудовники, почнуть штопорити і по трошечки, плавно-плавно, розвертати. Або, просто робити різні акції і гарні знижки(5-10%) Імхо.
Вже луплять, знижки, звонять з ВП, на київський бетон. До березня карантин, та мертвий сезон РН.
Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно
Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально !
Согласен, логика хромает...но манюпас же думает, что "надежно"...
И кстати, возможно, по постам складывается впечатление, что я предрекаю обвала РН, но на самом деле не совсем так - падать сильно не будет, так как падать особо некуда. Украина и так по многим параметрам на дне, именно поэтому нас так сильно мировой кризис сейчас не задел, мы просто уже давно на дне ) Но и расти не будет, будет вот такое вот болото на одном уровне многие годы пока хоть какие-то реформы не пройдут. Поэтому как средство сбережение РН - подойдет, а как заработать - нет.
Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани. Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно
Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально !
Согласен, логика хромает...но манюпас же думает, что "надежно"...
Если купить в 2012-2013, то цена упал значительно. То же Мордор начали строить в 2013, те кто взяли продавая доллары , подсчитали убыток минус 50%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
zРадио написав:Средняя ставка по новым депозитам уже 5-й месяц не превышает 7%, но застройщиков никто деньгами не завалил, и оттока денег из БС не отмечается
Так, бо всі, як і я, понабивали стовпців під 17,5% на січень і 16-14% на весну - і перекладають з стовпця на стовпець! А от коли закінчаться весняні стовпці - половина деполюдей понесе свою скирду у бетон! Спасінням від бетону, може бути лише доляр пА 26 - тоді, деполюди тупо переведуть гривню в доляр!
change_pm написав:Більше...Менше... А може стільки ж, тільки вона міняє господаря....
Хоча може стає і менше ... Куди же діваються ті 100-200-300 куе - 1-5-10 млн з КРЖН?
На фонду, в крипту, ну і так далі.
В контексте наличия валюты внутри страны это и не так важно - сейчас ее выводят все, кто может. И нерезиденты из ОВГЗ, и портфельные инвесторы из эквити, и "стратеги" через дивиденды. А что дальше с ней делают - почти фиолетово для экономики Украины.
Слегка скрашивает ситуацию лишь уполовинивание расходов на заграничный отдых. По всем остальным потокам капитала - минус. Отрицательное сальдо внешней торговли тоже уже растет - я предупреждал еще в июне, что экономия на энергоносителях будет недолгой
zРадио написав:Средняя ставка по новым депозитам уже 5-й месяц не превышает 7%, но застройщиков никто деньгами не завалил, и оттока денег из БС не отмечается
Так, бо всі, як і я, понабивали стовпців під 17,5% на січень і 16-14% на весну - і перекладають з стовпця на стовпець! А от коли закінчаться весняні стовпці - половина деполюдей понесе свою скирду у бетон! Спасінням від бетону, може бути лише доляр пА 26 - тоді, деполюди тупо переведуть гривню в доляр!
Давай, Зе, В2В, іпотека 10%, бетон Зроби всіх разом ще раз, по приколу