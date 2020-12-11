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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5900590159025903

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22

  Долярчик написав:До весни, ще будуть забудовники лупити ціни!
А там вже прийде кінець високих відсотків по депо і люди віднесуть останні в бетон! А вже тоді(напевно, влітку) ціни забудовники, почнуть штопорити і по трошечки, плавно-плавно, розвертати. Або, просто робити різні акції і гарні знижки(5-10%)
Імхо.
Зображення

Вже луплять, знижки, звонять з ВП, на київський бетон.
До березня карантин, та мертвий сезон РН.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:28

  sergikkc007 написав:
  zРадио написав: в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%


Яка ваша думка з приводу ситуації на ринку нерухомості в перспективі рік, два, три?

Повтор 2009-2011 та 2014-2016.
Чи що може бути при рецесії та стагфляції?
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:29

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно



Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально ! :mrgreen:


Согласен, логика хромает...но манюпас же думает, что "надежно"...
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И кстати, возможно, по постам складывается впечатление, что я предрекаю обвала РН, но на самом деле не совсем так - падать сильно не будет, так как падать особо некуда. Украина и так по многим параметрам на дне, именно поэтому нас так сильно мировой кризис сейчас не задел, мы просто уже давно на дне )
Но и расти не будет, будет вот такое вот болото на одном уровне многие годы пока хоть какие-то реформы не пройдут.
Поэтому как средство сбережение РН - подойдет, а как заработать - нет.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:48

  Sidus написав:
  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Что делать с деньгами? В условиях неопределенности даже в наличном долларе не комфортно держать суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры. Что говорить уже про гривну, облигации и т. п. Продавцы предпочитают не делать резких движений и оставаться в тихой гавани.
Необходимость показов. Продавцы, как правило, немолодые люди и им во время вируса общаться с толпами людей на просмотрах не нужно



Доллар под 2%-3.5%-8% в долгосрок не устраивает (евоооблигации под 5%-7%) и в евро 2% (облигации 4%), купим недвигу чтобы иметь 4%-6% в гривне на сдачи аренды . Гениально ! :mrgreen:


Согласен, логика хромает...но манюпас же думает, что "надежно"...


Если купить в 2012-2013, то цена упал значительно. То же Мордор начали строить в 2013, те кто взяли продавая доллары , подсчитали убыток минус 50%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Средняя ставка по новым депозитам уже 5-й месяц не превышает 7%, но застройщиков никто деньгами не завалил, и оттока денег из БС не отмечается

Так, бо всі, як і я, понабивали стовпців під 17,5% на січень і 16-14% на весну - і перекладають з стовпця на стовпець!
А от коли закінчаться весняні стовпці - половина деполюдей понесе свою скирду у бетон!
Спасінням від бетону, може бути лише доляр пА 26 :) - тоді, деполюди тупо переведуть гривню в доляр!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:50

  zРадио написав:
  change_pm написав:Більше...Менше... А може стільки ж, тільки вона міняє господаря....

Хоча може стає і менше ... Куди же діваються ті 100-200-300 куе - 1-5-10 млн з КРЖН?

На фонду, в крипту, ну і так далі.


В контексте наличия валюты внутри страны это и не так важно - сейчас ее выводят все, кто может. И нерезиденты из ОВГЗ, и портфельные инвесторы из эквити, и "стратеги" через дивиденды. А что дальше с ней делают - почти фиолетово для экономики Украины.

Слегка скрашивает ситуацию лишь уполовинивание расходов на заграничный отдых. По всем остальным потокам капитала - минус. Отрицательное сальдо внешней торговли тоже уже растет - я предупреждал еще в июне, что экономия на энергоносителях будет недолгой

По всім прикметам почався відлив.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:54

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Средняя ставка по новым депозитам уже 5-й месяц не превышает 7%, но застройщиков никто деньгами не завалил, и оттока денег из БС не отмечается

Так, бо всі, як і я, понабивали стовпців під 17,5% на січень і 16-14% на весну - і перекладають з стовпця на стовпець!
А от коли закінчаться весняні стовпці - половина деполюдей понесе свою скирду у бетон!
Спасінням від бетону, може бути лише доляр пА 26 :) - тоді, деполюди тупо переведуть гривню в доляр!

Давай,
Зе, В2В, іпотека 10%, бетон
Зроби всіх разом ще раз, по приколу
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