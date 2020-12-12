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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:30
sergikkc007 написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Думаєте, що в 2021 році росту цін на ринку нерухомості не буде?
Нееее, только минималка и пенсии вырастут.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 18:50
remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
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Додано: Суб 12 гру, 2020 18:58
fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты
Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:00
fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
Він забув сказати кому потім все це будете продавати.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:29
zРадио написав: fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты
Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))
Кухар в каждом интервью про это рассказывает, как будет рост ВВП, Украину закидают мешками долларов - 10 млрд. минимум, недвижка и зарплаты вырастут.
Когда смотрю его видео - верю ему, уже в 2021 году будем жить как в Швейцарии.
Когда выхожу на улицу - проходит отрезвляющий душ.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37
remark написав: fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
Він забув сказати кому потім все це будете продавати.
Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
https://fi202x.blogspot.com/
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