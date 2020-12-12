RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5901590259035904

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:30

  sergikkc007 написав:
  remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Думаєте, що в 2021 році росту цін на ринку нерухомості не буде?

Нееее, только минималка и пенсии вырастут.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10255
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 2895 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:50

  remark написав:Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
fasser
 
Повідомлень: 255
З нами з: 13.03.10
Подякував: 559 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:58

  fasser написав:
  remark написав:Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...


А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты :mrgreen: Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8724
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:00

  fasser написав:
  remark написав:Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...


Він забув сказати кому потім все це будете продавати.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 735
З нами з: 25.12.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:29

  zРадио написав:
  fasser написав:
  remark написав:Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...


А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты :mrgreen: Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))

Кухар в каждом интервью про это рассказывает, как будет рост ВВП, Украину закидают мешками долларов - 10 млрд. минимум, недвижка и зарплаты вырастут.
Когда смотрю его видео - верю ему, уже в 2021 году будем жить как в Швейцарии.

Когда выхожу на улицу - проходит отрезвляющий душ.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 19.09.10
Подякував: 712 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37

  remark написав:
  fasser написав:
  remark написав:Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.

Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...


Він забув сказати кому потім все це будете продавати.

Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22543
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5901590259035904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19628 3300723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91499)
12.12.2020 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.