Додано: Суб 12 гру, 2020 20:38

Провели вручение премии "IBuild 2020".

Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.

А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.



Кращий топ-менеджер року - Игорь Кушнир, Київміськбуд



Кращий юрист будівельної галузі - Юрій Хапко

, TOTUM LF



Кращий архітектор проєкту - Олександр Кумейко

, Едельбург архітетекс/ОКСІ-К



Кращий журналіст року - Олександр Колесніченко, Економічна правда



Кращий експерт року - Валентина Пономаренко, Експерт Проект Груп



Кращий столичний архітектор року - Andriy Myrgorodskiy



Антикризовий менеджер року - Нвер Аракелян



Прем'єра року - Be the one, Проектная организация - Da Vinchi Group



Інновація року - Грінхаб



Унікальний концепт року - ТРЦ Hyper Cube, Одеком Девелопмент

Оригінальна архітектура року - Бізнес-центр "Lake hub", KYB Architects



Лідер житлового будівництва за європейськими стандартами - ENSO



Кращий інфраструктурний проєкт року - Станції метро "Мостицька" та "Проспект Правда" м. Київ, АТ "Київметробуд"



Проєкт майбутнього - ЖК А136, DIM



Проєкт торгової нерухомості - Ocean Mall, NAI Ukraine



Проєкт року: сприятлива екологія, затишок і комфорт - ЖК Гранд Бурже, Linevich Group



Кращий проєкт заміської забудови - комплекс Lion Hills, BAUST Architects



Кращий проєкт соціального призначення - Фізкультурно-оздоровчі комплекси, м.Золочів, Харківська обл., Строй Інжінірінг девелопмент



Лідер будівельний технологій року - Міністерство дверей



Девелопер року - Інтергал-Буд



Компанія року на ринку нерухомості - UTG - УТГ - Украинская Торговая Гильдия



Професійне визнання - ПБФ ГРУП



Репутація і довіра - ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536»



Забудовник року - GEOS - ГЕОС



Надійний забудовник - Київміськбуд



Надійний регіональний забудовник - Инвестиционно-строительная компания «Авантаж»



Надійність та якість - KAN Development



Кращий генпідрядник року - Ягуар



Найкомфортніше середовище для життя - ЖК Файна Таун, KAN Development



Інноваційний девелопер року- DIM



Торгівельна нерухомість року - Сільпо Recycling, Smile Development



Кращий зелений ЖК - ЖК Оклахома Коттедж Таун, Оклахома Коттедж Таун



Житловий комплекс року - ЖК Respublika, KAN Development



Найкраща комплексна забудова року - Liko-Grad Perfect Town, Ліко-Холдінг



Кращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House



Кращий житловий комплекс преміумкласу - МФК Metropole, Альтис-Холдинг



Кращий житловий комплекс комфорткласу - Sky Avenue, Інтергал-Буд



Кращий житловий комплекс бізнескласу - Montreal House, Cityconsult Development



Кращий регіональний комплекс преміумкласу - ЖК Bartolomeo Resort Town

, Рівер Таун Девелопмент



Кращий регіональний комплекс комфорткласу - ЖК Стандарт, Стандарт Буд

Полтава



Кращий регіональний комплекс бізнескласу - ЖК Стандарт LUX, Стандарт Буд

Полтава



Місто в місті - ЖК Новопечерські липки, City One Development



Кращий житловий комплекс передмістя - ЖК Нова Конча-Заспа, AVM Development Group



Сучасне якісне житло за доступними цінами - ЖК City Lake, Білий Шоколад Development Group



За збереження історичної спадщини в проєкті житлового комплексу - Проект регенерації історичного середовища кварталу з реконструкцією існуючої забудови під комплекс житлово-громадського призначення, НЕСТ



Кращий виробник будівельних матеріалів - Ковальська



Кращий виробник стінових будматеріалів - ПрАТ СБК - Слобожанська Будівельна Кераміка



Кращий банк партнер - Глобус Банк



Доступний кредит - KredoBank



Краща юридична компанія у сфері нерухомості - Asters



Краща архітектурно-проектна організація - AIMM



Краща експертна організація - ТОВ БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА



Краща регіональна експертна організація - Експерт Проект Груп



Освітні заклади - Respublika Kids, KAN Development



Вибір споживача - ІБК Обрій