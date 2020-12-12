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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:29
zРадио написав: fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты
Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))
Кухар в каждом интервью про это рассказывает, как будет рост ВВП, Украину закидают мешками долларов - 10 млрд. минимум, недвижка и зарплаты вырастут.
Когда смотрю его видео - верю ему, уже в 2021 году будем жить как в Швейцарии.
Когда выхожу на улицу - проходит отрезвляющий душ.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37
remark написав: fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
Він забув сказати кому потім все це будете продавати.
Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:49
zРадио написав: fasser написав: remark написав:
Так, саме зараз для них настав цей час, щоби скинути на хаях і перехреститися.
Так Кухар же порахував, що попереду 5 років зростання нерухомості та зарплат пересічних, та що зараз кращий час щось придбати...
А он точно посчитал, или из носа выковырял? Глянуть бы хоть глазком на те фантомные расчеты
Гончаруку вон в марте даже презентацию о результатах работы какие-то наемные девочки-дизигнеры за казенные деньги рисовали ))
Бро, ти таке не палиш
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:50
flyman написав:
Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
в облцентрах давить на рынок будут спадщина, отсутствие прежней миграции из сел, высокая доля коммуналки в расходах
в Киеве факторы труднее просчитать, разве один - слабая инфраструктура, не позволяющая расти ценам на окраинах города
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:51
zРадио написав: Faceless написав:
Тем временем в каком нибудь Файна тауне однушки от 3 млн самой красивой. Летим вниз аж в ушах свистит
От 1,42 млн. От 3 млн там трешки. Или и тут при огромной экспозиции мерзкий Лун врет?
Kostia написав:
Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен
И о чем это говорит? Вы знаете, как искусственные елки продаются в динамике?
Продажи в Черную пятницу, например, в динамике знатно обхезались. И это в целом о всем сегментам ритейла, а не по одной торговой позиции...
Сходите в ОП, узнаете много нового
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:38
Провели вручение премии "IBuild 2020".
Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.
А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.
Кращий топ-менеджер року - Игорь Кушнир, Київміськбуд
Кращий юрист будівельної галузі - Юрій Хапко
, TOTUM LF
Кращий архітектор проєкту - Олександр Кумейко
, Едельбург архітетекс/ОКСІ-К
Кращий журналіст року - Олександр Колесніченко, Економічна правда
Кращий експерт року - Валентина Пономаренко, Експерт Проект Груп
Кращий столичний архітектор року - Andriy Myrgorodskiy
Антикризовий менеджер року - Нвер Аракелян
Прем'єра року - Be the one, Проектная организация - Da Vinchi Group
Інновація року - Грінхаб
Унікальний концепт року - ТРЦ Hyper Cube, Одеком Девелопмент
Оригінальна архітектура року - Бізнес-центр "Lake hub", KYB Architects
Лідер житлового будівництва за європейськими стандартами - ENSO
Кращий інфраструктурний проєкт року - Станції метро "Мостицька" та "Проспект Правда" м. Київ, АТ "Київметробуд"
Проєкт майбутнього - ЖК А136, DIM
Проєкт торгової нерухомості - Ocean Mall, NAI Ukraine
Проєкт року: сприятлива екологія, затишок і комфорт - ЖК Гранд Бурже, Linevich Group
Кращий проєкт заміської забудови - комплекс Lion Hills, BAUST Architects
Кращий проєкт соціального призначення - Фізкультурно-оздоровчі комплекси, м.Золочів, Харківська обл., Строй Інжінірінг девелопмент
Лідер будівельний технологій року - Міністерство дверей
Девелопер року - Інтергал-Буд
Компанія року на ринку нерухомості - UTG - УТГ - Украинская Торговая Гильдия
Професійне визнання - ПБФ ГРУП
Репутація і довіра - ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536»
Забудовник року - GEOS - ГЕОС
Надійний забудовник - Київміськбуд
Надійний регіональний забудовник - Инвестиционно-строительная компания «Авантаж»
Надійність та якість - KAN Development
Кращий генпідрядник року - Ягуар
Найкомфортніше середовище для життя - ЖК Файна Таун, KAN Development
Інноваційний девелопер року- DIM
Торгівельна нерухомість року - Сільпо Recycling, Smile Development
Кращий зелений ЖК - ЖК Оклахома Коттедж Таун, Оклахома Коттедж Таун
Житловий комплекс року - ЖК Respublika, KAN Development
Найкраща комплексна забудова року - Liko-Grad Perfect Town, Ліко-Холдінг
Кращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House
Кращий житловий комплекс преміумкласу - МФК Metropole, Альтис-Холдинг
Кращий житловий комплекс комфорткласу - Sky Avenue, Інтергал-Буд
Кращий житловий комплекс бізнескласу - Montreal House, Cityconsult Development
Кращий регіональний комплекс преміумкласу - ЖК Bartolomeo Resort Town
, Рівер Таун Девелопмент
Кращий регіональний комплекс комфорткласу - ЖК Стандарт, Стандарт Буд
Полтава
Кращий регіональний комплекс бізнескласу - ЖК Стандарт LUX, Стандарт Буд
Полтава
Місто в місті - ЖК Новопечерські липки, City One Development
Кращий житловий комплекс передмістя - ЖК Нова Конча-Заспа, AVM Development Group
Сучасне якісне житло за доступними цінами - ЖК City Lake, Білий Шоколад Development Group
За збереження історичної спадщини в проєкті житлового комплексу - Проект регенерації історичного середовища кварталу з реконструкцією існуючої забудови під комплекс житлово-громадського призначення, НЕСТ
Кращий виробник будівельних матеріалів - Ковальська
Кращий виробник стінових будматеріалів - ПрАТ СБК - Слобожанська Будівельна Кераміка
Кращий банк партнер - Глобус Банк
Доступний кредит - KredoBank
Краща юридична компанія у сфері нерухомості - Asters
Краща архітектурно-проектна організація - AIMM
Краща експертна організація - ТОВ БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА
Краща регіональна експертна організація - Експерт Проект Груп
Освітні заклади - Respublika Kids, KAN Development
Вибір споживача - ІБК Обрій
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:43
Faceless написав:
Сходите в ОП, узнаете много нового
Зачем? Порцию лапши на уши получить?
А если серьезно - нужно жилье? хорошее время его купить, но повторюсь - недвижимость как инвестиция на средний срок - сейчас очень непривлекательна, а на 10 и больше лет - можно покупать!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:44
Sidus написав: Faceless написав:
Сходите в ОП, узнаете много нового
Зачем? Порцию лапши на уши получить?
А если серьезно - нужно жилье? хорошее время его купить, но повторюсь - недвижимость как инвестиция на средний срок - сейчас очень непривлекательна, а на 10 и больше лет - можно покупать!
Cейчас без 100 куе минимум
Вы нежеланный гость в ОП.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:11
flyman написав:
Ще тре не забувати про те, що бебібумери
масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:15
С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))
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