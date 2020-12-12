бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:17
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:19
Как этот бизнес проект ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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