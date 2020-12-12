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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:17
Natt написав: flyman написав:
Ще тре не забувати про те, що бебібумери
масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:19
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:26
hume написав:
С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))
Да там если присмотреться - то много смешного.
Например:
Надійний забудовник - Київміськбуд
Надійність та якість - KAN Development
Можно сделать вывод, что Київміськбуд некачественный (только надежность, но не качество)
))
ПС:Мы то знаем что там и с нажедностью не лучше чем с качеством.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:33
flyman написав: Natt написав: flyman написав:
Ще тре не забувати про те, що бебібумери
масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.
Рановато вы их блин. Пока в цивилизованном мире 90-летние с парашютами прыгают, вы 55-летних хороните с таким пафосом, что так и должно быть. Жеппа таки непроглядна.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43
Sidus написав: Kostia написав:
Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс
Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают
Можно купить ёлку за 500 грн, покупают почему то в основном за 4000.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:47
proftpd66 написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayneraskaya-kvartira-zhk-artemida-IDHTD47.html
Как этот бизнес проект ?
Как для ипеней метра Дарница немного завышена цена.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53
hume написав:
С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))
меня не меньше вставилоКращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House
когда все это УЁ будет полностью достроено и заселено Максимовича тупо станет в пробке
там уже сейчас перманентная пробка, а заехать/выехать из Паркленда квест еще тот
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53
foxluck написав:
Провели вручение премии "IBuild 2020".
Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.
А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.
Список премий неполный. Как минимум есть еще 5 номинаций:
Лох року - Паливода;
Не-лох року - Мхітарян;
Криса року - Микитась;
Шахрай року - буде визначений в 2022-2023 рр.;
Посада року - інтернет-маркетолог (за дбайливе попередження населення, що "буде тільки дорожче")
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:55
flyman написав:
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.
н
стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:56
Sidus написав:
И кстати, возможно, по постам складывается впечатление, что я предрекаю обвала РН, но на самом деле не совсем так - падать сильно не будет, так как падать особо некуда. Украина и так по многим параметрам на дне, именно поэтому нас так сильно мировой кризис сейчас не задел, мы просто уже давно на дне )
Но и расти не будет, будет вот такое вот болото на одном уровне многие годы пока хоть какие-то реформы не пройдут.
Поэтому как средство сбережение РН - подойдет, а как заработать - нет.
и как может повлиять на цену, если все у кого есть средства закапывают их в бетон ?
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