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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5903590459055906>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:17

  Natt написав:
  flyman написав:Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.

Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.

бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:19

https://www.olx.ua/obyavlenie/dizaynera ... HTD47.html


Как этот бизнес проект ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))

Да там если присмотреться - то много смешного.

Например:
Надійний забудовник - Київміськбуд
Надійність та якість - KAN Development

Можно сделать вывод, что Київміськбуд некачественный (только надежность, но не качество) :)))
ПС:Мы то знаем что там и с нажедностью не лучше чем с качеством.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:33

  flyman написав:
  Natt написав:
  flyman написав:Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.

Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.

бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н.

Рановато вы их блин. Пока в цивилизованном мире 90-летние с парашютами прыгают, вы 55-летних хороните с таким пафосом, что так и должно быть. Жеппа таки непроглядна.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:43

  Sidus написав:
  Kostia написав:Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс

Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают

Можно купить ёлку за 500 грн, покупают почему то в основном за 4000.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:47

  proftpd66 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayneraskaya-kvartira-zhk-artemida-IDHTD47.html


Как этот бизнес проект ?

Как для ипеней метра Дарница немного завышена цена.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53

  hume написав:С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))

меня не меньше вставило
Кращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House

когда все это УЁ будет полностью достроено и заселено Максимовича тупо станет в пробке
там уже сейчас перманентная пробка, а заехать/выехать из Паркленда квест еще тот
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53

  foxluck написав:Провели вручение премии "IBuild 2020".
Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.
А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.


Список премий неполный. Как минимум есть еще 5 номинаций:

Лох року - Паливода;
Не-лох року - Мхітарян;
Криса року - Микитась;
Шахрай року - буде визначений в 2022-2023 рр.;
Посада року - інтернет-маркетолог (за дбайливе попередження населення, що "буде тільки дорожче") :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н

стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:56

  Sidus написав:И кстати, возможно, по постам складывается впечатление, что я предрекаю обвала РН, но на самом деле не совсем так - падать сильно не будет, так как падать особо некуда. Украина и так по многим параметрам на дне, именно поэтому нас так сильно мировой кризис сейчас не задел, мы просто уже давно на дне )
Но и расти не будет, будет вот такое вот болото на одном уровне многие годы пока хоть какие-то реформы не пройдут.
Поэтому как средство сбережение РН - подойдет, а как заработать - нет.

и как может повлиять на цену, если все у кого есть средства закапывают их в бетон ?
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