Sidus написав:

И кстати, возможно, по постам складывается впечатление, что я предрекаю обвала РН, но на самом деле не совсем так - падать сильно не будет, так как падать особо некуда. Украина и так по многим параметрам на дне, именно поэтому нас так сильно мировой кризис сейчас не задел, мы просто уже давно на дне )Но и расти не будет, будет вот такое вот болото на одном уровне многие годы пока хоть какие-то реформы не пройдут.Поэтому как средство сбережение РН - подойдет, а как заработать - нет.