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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59045905590659075908>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:56

  Kostia написав:
  Sidus написав:
  Kostia написав:Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс

Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают

Можно купить ёлку за 500 грн, покупают почему то в основном за 4000.

Да безусловно это самый мощный аргумент за рост в ближайшее время )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим

Так, скоро знову лоХдауН, то може ви підете на оглядини підвалу в Бучі і, так би мовити, знайомих своїх почали б доганяти ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подивився оголошення олх
1к цоколь в моїх бучанських іпенях 20КУЕ!!!!1 без ремонта
і 23КУЕ з ремонтом, частина ремонта в подарок !!!!

їжу понятно, що буде рості і далі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 гру, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:30

  hume написав:С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))

Жулянская панельно-пенопластовая Европа тоже порадовала:
  foxluck написав:Кращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:31

  Прохожий написав:
  flyman написав:бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н

стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?

Флаю лет 37-40. А вам лет под 50. Может, 46-47. Травмы девяностых оставили на вашем облике шрамы.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:48

:arrow:
Востаннє редагувалось Natt в Суб 12 гру, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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  Долярчик написав:
  Natt написав:Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим

Так, скоро знову лоХдауН, то може ви підете на оглядини підвалу в Бучі і, так би мовити, знайомих своїх почали б доганяти ;)

Напомните, напоркуа мне подвал?

Мне, право, лестно, что Вас уже в который раз так пипчит моя репродуктивная система :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:59

  foxluck написав:Вибір споживача - ІБК Обрій

Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?

Ну чтобы себя порекламировать.
Обрий напишет у себя рекламу что он - выбор потребителя.
Остальные - свои "достижения" себе напишут.
Наверное какая-то часть покупателей с неразвитым критическим мышлением на это поведутся.
foxluck
 
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