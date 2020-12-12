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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:56
Kostia написав: Sidus написав: Kostia написав:
Знакомый в жк комфорт класса продал искусственных ёлок на более чем миллион гривен. Это к дешевею? Кстати, елки отличные, себе тоже купил, кому интересно скину в лс
Ну не праздновато НГ же нельзя ) это как раз тот единичный случай, когда думающие люди зарабатывают...и что совсем никак с рынком недвижимости не связано, так как тренд другой - доходы массово падают
Можно купить ёлку за 500 грн, покупают почему то в основном за 4000.
Да безусловно это самый мощный аргумент за рост в ближайшее время )
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:29
подивився оголошення олх
1к цоколь в моїх бучанських іпенях 20КУЕ!!!!1 без ремонта
і 23КУЕ з ремонтом, частина ремонта в подарок !!!!
їжу понятно, що буде рості і далі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 12 гру, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:30
hume написав:
С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))
Жулянская панельно-пенопластовая Европа тоже порадовала:
foxluck написав:
Кращий житловий комплекс європейського зразка - ЖК "Нова Англія", Royal House
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:31
Прохожий написав: flyman написав:
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.
н
стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?
Флаю лет 37-40. А вам лет под 50. Может, 46-47. Травмы девяностых оставили на вашем облике шрамы.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:48
Востаннє редагувалось Natt
в Суб 12 гру, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:53
Долярчик написав: Natt написав:
Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим
Так, скоро знову лоХдауН, то може ви підете на оглядини підвалу в Бучі і, так би мовити, знайомих своїх почали б доганяти
Напомните, напоркуа мне подвал?
Мне, право, лестно, что Вас уже в который раз так пипчит моя репродуктивная система
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:56
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:59
foxluck написав:
Вибір споживача - ІБК Обрій
Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?
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airmax78
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Додано: Суб 12 гру, 2020 23:07
airmax78 написав:
Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?
Ну чтобы себя порекламировать.
Обрий напишет у себя рекламу что он - выбор потребителя.
Остальные - свои "достижения" себе напишут.
Наверное какая-то часть покупателей с неразвитым критическим мышлением на это поведутся.
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