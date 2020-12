Додано: Суб 12 гру, 2020 23:22

В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.



В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.



Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.



Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.



Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California