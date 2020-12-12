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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5905590659075908>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:17

  artlife написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.н

стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?

Флаю лет 37-40. А вам лет под 50. Может, 46-47. Травмы девяностых оставили на вашем облике шрамы.
. Уверен, что Флай намного старше. Не 64ого года, но начала - середины 70х однозначно. Его сандали выдали
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:20

  zРадио написав:
  foxluck написав:Провели вручение премии "IBuild 2020".
Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.
А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.


Список премий неполный. Как минимум есть еще 5 номинаций:

Лох року - Паливода;
Не-лох року - Мхітарян;
Криса року - Микитась;
Шахрай року - буде визначений в 2022-2023 рр.;
Посада року - інтернет-маркетолог (за дбайливе попередження населення, що "буде тільки дорожче") :mrgreen:


так, а кто номинирован на "эпик фейл" года ? айрмакса не предлагать )
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:21

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?

Ну чтобы себя порекламировать.
Обрий напишет у себя рекламу что он - выбор потребителя.
Остальные - свои "достижения" себе напишут.
Наверное какая-то часть покупателей с неразвитым критическим мышлением на это поведутся.


Верно - это делается для использования соответствующих месседжей в рекламе, чтобы АМКУ кое за что не схватил. А персональные награды - для ублажения эго, или строчки в резюме
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:22

В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.

В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.

Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.

Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.

Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:32

  adeges написав:В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.

В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.

Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.

Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.

Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным


согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:41

  baraka написав:
  adeges написав:В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.

В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.

Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.

Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.

Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным


согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)


А шо, в 2015-2019 придумували?:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:55

  baraka написав:
  adeges написав:В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.

В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.

Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.

Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.

Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным


согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)


Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:08

  Первый написав:
А шо, в 2015-2019 придумували?:-)


оказывается тогда росло, бо база ж настолько низкая была, шо не могло не расти
они это как то так объясняют, аналитики наши макроэкономические
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:22

  Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету

Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:22

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:
  zРадио написав: в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%


Яка ваша думка з приводу ситуації на ринку нерухомості в перспективі рік, два, три?

Повтор 2009-2011 та 2014-2016.
Чи що може бути при рецесії та стагфляції?


А що таки буває з цінами при стагфляції?
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