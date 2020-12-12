|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:17
artlife написав: Прохожий написав: flyman написав:
бебібумери, це ті пенси, що родилился після другої світової війни, тобто десь1946 та 1964 р.
н
стесняюсь спросить вы не этого года выпуска?
Флаю лет 37-40. А вам лет под 50. Может, 46-47. Травмы девяностых оставили на вашем облике шрамы.
. Уверен, что Флай намного старше. Не 64ого года, но начала - середины 70х однозначно. Его сандали выдали
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6953
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:20
zРадио написав: foxluck написав:
Провели вручение премии "IBuild 2020".
Все кто участвовал сами себе номинации придумали и получили по медальке.
А потом каждый застройик в рекламе о себе говорит что победил и не рассказывает что и все другие тоже победили.
Список премий неполный. Как минимум есть еще 5 номинаций:
Лох року - Паливода;
Не-лох року - Мхітарян;
Криса року - Микитась;
Шахрай року - буде визначений в 2022-2023 рр.;
Посада року - інтернет-маркетолог (за дбайливе попередження населення, що "буде тільки дорожче")
так, а кто номинирован на "эпик фейл" года ? айрмакса не предлагать )
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4757
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:21
foxluck написав: airmax78 написав:
Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?
Ну чтобы себя порекламировать.
Обрий напишет у себя рекламу что он - выбор потребителя.
Остальные - свои "достижения" себе напишут.
Наверное какая-то часть покупателей с неразвитым критическим мышлением на это поведутся.
Верно - это делается для использования соответствующих месседжей в рекламе, чтобы АМКУ кое за что не схватил. А персональные награды - для ублажения эго, или строчки в резюме
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8727
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1636 раз.
- Подякували: 3663 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:22
В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.
В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.
Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.
Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.
Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:32
adeges написав:
В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.
В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.
Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.
Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.
Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4757
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:41
baraka написав: adeges написав:
В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.
В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.
Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.
Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.
Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)
А шо, в 2015-2019 придумували?:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15659
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:55
baraka написав: adeges написав:
В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.
В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.
Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.
Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.
Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:08
Первый написав:
А шо, в 2015-2019 придумували?:-)
оказывается тогда росло, бо база ж настолько низкая была, шо не могло не расти
они это как то так объясняют, аналитики наши макроэкономические
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8123
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:22
Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36871
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 4414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:22
flyman написав: sergikkc007 написав: zРадио написав:
в 3-м квартале 2020-го общие инвестиции в бетон упали на 70%
Яка ваша думка з приводу ситуації на ринку нерухомості в перспективі рік, два, три?
Повтор 2009-2011 та 2014-2016.
Чи що може бути при рецесії та стагфляції
?
А що таки буває з цінами при стагфляції?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19628
|3300980
|
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
|
|8
|20395
|
|
|129
|231889
|
|