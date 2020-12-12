Додано: Нед 13 гру, 2020 00:58

adeges написав: Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность

Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность

adeges написав: Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным

Даже более прямой пример есть - падают доходы пересичных, возникает нужда экономить на аренде (понижать класс, съезжаться плотнее), падает доходность у лордов, за ней их инвестиционнный спрос на покупку, за ним спекулятивный спрос на покупку от барыг, выжидают и покупатели для себя, кому не к спеху...Так что участники РН - далеко не только люди среднего и высокого достатка. Без денег масс этот рынок рухнет. По счастью, доходы пересичных не обнулятся, а "всего лишь" упадут. В 2009-2010 гг и 2014-2015 гг лорды сдавали по тем же ценам в гривне, что и годом ранее, но в валюте фиксировали значительную упущенную выгоду (40-60%). И ничего - никто в окно не вышел. РН - ведомый, его цикличность задает экономика, а ей у нас свойственно плавное движение вверх и резкие обвалы внизТакого темпа роста у нас не было с 2007-го года - для него не созданы предпосылки. Даже обвалы корректируем медленнее