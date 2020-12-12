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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:25
airmax78 написав: Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:32
hume написав:
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Лучшая комплексная застройка - лико град))
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:33
Sidus написав: airmax78 написав:
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:40
airmax78 написав: Sidus написав: airmax78 написав:
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?
Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС
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Sidus
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:40
Первый написав: baraka написав: adeges написав:
В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.
В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.
Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.
Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.
Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)
А шо, в 2015-2019 придумували?:-)
так там же падение стоимости было (до середины 2018), зачем там что-то придумывать ?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:43
Natt написав: flyman написав:
Ще тре не забувати про те, що бебібумери
масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.
Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.
Мо-лод-цы! К сожалению о своих знакомых такого сказать не могу. Например племянница у меня-умица, симпатюлька, нормально зарабатывает(фармацевт), а в 35 никого нет. Потому и квартиру ей покупать не нужно, одна у родителей, первая спадщина уже есть и две светят.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:45
airmax78 написав: Sidus написав: airmax78 написав:
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?
А я все думаю звідки ріст попиту на РН, а воно значить депозитчики бетон метуть.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 00:58
adeges написав:
Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность
Даже более прямой пример есть - падают доходы пересичных, возникает нужда экономить на аренде (понижать класс, съезжаться плотнее), падает доходность у лордов, за ней их инвестиционнный спрос на покупку, за ним спекулятивный спрос на покупку от барыг, выжидают и покупатели для себя, кому не к спеху...
Так что участники РН - далеко не только люди среднего и высокого достатка. Без денег масс этот рынок рухнет. По счастью, доходы пересичных не обнулятся, а "всего лишь" упадут. В 2009-2010 гг и 2014-2015 гг лорды сдавали по тем же ценам в гривне, что и годом ранее, но в валюте фиксировали значительную упущенную выгоду (40-60%). И ничего - никто в окно не вышел. РН - ведомый, его цикличность задает экономика, а ей у нас свойственно плавное движение вверх и резкие обвалы вниз
adeges написав:
Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным
Такого темпа роста у нас не было с 2007-го года - для него не созданы предпосылки. Даже обвалы корректируем медленнее
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Додано: Нед 13 гру, 2020 01:15
Sidus написав:
Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС
В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.
Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.
Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м
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Додано: Нед 13 гру, 2020 01:21
zРадио написав: Sidus написав:
Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС
В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.
Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.
Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м
Чому тоді ростуть ціни на первинному ринку?
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