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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5905590659075908

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:25

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету

Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.


до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:32

  hume написав:С победителей прослезился.
Лучшая комплексная застройка - лико град))


И не говорите. Сам себя не похвалишь...
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:33

  Sidus написав:
  airmax78 написав:Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.


до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся

Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:40

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
  airmax78 написав:Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.


до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся

Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?

Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:40

  Первый написав:
  baraka написав:
  adeges написав:В целом идея того, что рынок КРЖН драйвят люди с кешем от 100к денех, безусловно правильная.

В этой прослойке сидят взяточники, откатчики, бизнесмены и высокооплачиваемые (думаю где-то от 80к в год нет) наемные сотрудники.

Но вот что любопытно, почему то делается предположение, что благосостояние офисного планктона, официантов и барист и мелких предпринимателей погоды не делают.

Это ошибка. Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность.

Это не может не давить на цены КРЖН в среднесрочной (1-2 года) перспективе. Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным


согласен.
но наблюдаю пока рост хотелок. Чем можете объяснить ? также интересно - что могло бы быть топливом для роста в след году ? пока серьёзных аргументов не придумал (ну или может предвзято смотрю на ситуацию)


А шо, в 2015-2019 придумували?:-)


так там же падение стоимости было (до середины 2018), зачем там что-то придумывать ?
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:43

  Natt написав:
  flyman написав:Ще тре не забувати про те, що бебібумери масово починають відходити на той світ.
Так що пропозиція бубушатників зашкалюватиме.

Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим.


Мо-лод-цы! К сожалению о своих знакомых такого сказать не могу. Например племянница у меня-умица, симпатюлька, нормально зарабатывает(фармацевт), а в 35 никого нет. Потому и квартиру ей покупать не нужно, одна у родителей, первая спадщина уже есть и две светят.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:45

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
  airmax78 написав:Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.


до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся

Я надеялся что так как в 2014-2016м тикали из БС на РН, то так уже тикать не будут. А оказывается все только начинается?

А я все думаю звідки ріст попиту на РН, а воно значить депозитчики бетон метуть.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:58

  adeges написав:Если дворники начинают тратить на 20% меньше на жизнь, сокращается обьем бизнеса и карман взяточников, откатчиков и бизнесменов пропорционально сокращается. Уменьшается - в среднем - их покупательная способность


Даже более прямой пример есть - падают доходы пересичных, возникает нужда экономить на аренде (понижать класс, съезжаться плотнее), падает доходность у лордов, за ней их инвестиционнный спрос на покупку, за ним спекулятивный спрос на покупку от барыг, выжидают и покупатели для себя, кому не к спеху...

Так что участники РН - далеко не только люди среднего и высокого достатка. Без денег масс этот рынок рухнет. По счастью, доходы пересичных не обнулятся, а "всего лишь" упадут. В 2009-2010 гг и 2014-2015 гг лорды сдавали по тем же ценам в гривне, что и годом ранее, но в валюте фиксировали значительную упущенную выгоду (40-60%). И ничего - никто в окно не вышел. РН - ведомый, его цикличность задает экономика, а ей у нас свойственно плавное движение вверх и резкие обвалы вниз

  adeges написав:Если вдруг наша экономика не пойдет на взлет на 5-6% прироста реального ВВП в год. Что пока выглядит крайне маловероятным


Такого темпа роста у нас не было с 2007-го года - для него не созданы предпосылки. Даже обвалы корректируем медленнее :(
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:15

  Sidus написав:Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС


В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.

Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.

Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:21

  zРадио написав:
  Sidus написав:Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС


В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.

Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.

Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м

Чому тоді ростуть ціни на первинному ринку?
sergikkc007
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