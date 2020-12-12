Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.
Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.
Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.
Ну тогда Украина впереди планеты всей. США с трущобами НЙ - убогая убогость. Максим, одолжите Безосу полтинник до получки? Он отдаст!
KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим: 1. Собственные объекты КГС: - средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев - уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев 2. Объекты, полученные от Укрбуда: - средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев - уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты... Странненько ......
Может это к тому, что надо микитася "с кичи вызволять" (с) Пока он варежку не раскрыл.
Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота). Желтая - цена золота Синяя - стоимость м2 по домику Красная - стоимость м2 по бомберу Зеленая - курс грн (для информации) Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)