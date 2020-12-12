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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5906590759085909

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 02:19

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я не верю нашей статистике по ВВП. Это мусор. По всем внешним признакам в Киеве уровень жизни выше. По всем внешним признакам. При том что армяне понты колотить любят сильнее украинцев. А хуже их экономика тем, что там около 0 диверсификация. Медь, золото, сельское хозяйство. Выхода к морю нет. Границы с основным торговым партнером тоже. Единственное преимущество (но ключевое): у*** в центробанке и Минфине никогда не сидело. И вообще как-то банковская система у них, при том что в технологическом плане отстает от украинской, в плане интегрити небо и земля. Не помню за последние 10 лет ни одного накрывшегося медным тазом банка. Поэтому и курс стабильный.

Ну если сравнивать по внешним признанкам, то Киев тут легко уделывает всякие Берлины и Парижы.

Не уделывает. Оценивайте богатство развитых стран по инфраструктуре и внешнему виду домов, а не по припаркованным на тротуаре корытам.


Ну тогда Украина впереди планеты всей.
США с трущобами НЙ - убогая убогость.
Максим, одолжите Безосу полтинник до получки? Он отдаст!
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 03:45

  KtoStroit написав:КГС сдал очередные два объекта Укрбуда. Если посмотреть на статистику задержек у КГС собственных объектов и объектов, полученный в наследие от Укрбуда, то видим:
1. Собственные объекты КГС:
- средняя задержка по сданным объектам 9 месяцев
- уже задерживают 6 очередей в 4 строящихся ЖК, в среднем на 15 месяцев
2. Объекты, полученные от Укрбуда:
- средняя задержка по сданным объектам 12 месяцев
- уже задерживают 19 очередей в 10 строящихся ЖК, в среднем на 16 месяцев
Получается, есть шанс в скором времени, что объекты Укрбуда будут достроены с меньшими задержками, чем собственные объекты...
Странненько ......


Может это к тому, что надо микитася "с кичи вызволять" (с)
Пока он варежку не раскрыл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 04:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
Зображення

заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.

заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:49

  drevlyanin написав:. Потому и квартиру ей покупать не нужно, одна у родителей, первая спадщина уже есть и две светят.

Скоро слова Трибеки про спадщину из 10 квартир в Киеве сбываться начнут. ))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 08:57

  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).

Дик, судячи з графіка зв'язку немає. Один час золото дорожчало разом з бетоном, а зараз дешевшає, а бетон продовжує дорожчати. :)
Більше схильний вважати, що ціни на бетон зараз женуть вгору кошти депозитчиків, які перетікають сюди через падіння ставок по деповкладам.(згідно статистики НБУ, відтоку вкладів нема, але приріст майже! зупинився).
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:23

  Diego написав:заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)

Навіть без графіків це зрозуміло.

Орендні ставки суттєво упали, економіка - під управлінням зебільної команди - в сраці!

"Свято життя", яке нині спостерігається - то наслідок "жирних років". Виявляється , не все порох вкрав(((
Зелений наркоман - неначе й не крав,проте наслідки його "ефективного " управління - скоро відчуємо на своїй шкурі
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:30

  sergikkc007 написав:
  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).

Дик, судячи з графіка зв'язку немає. Один час золото дорожчало разом з бетоном, а зараз дешевшає, а бетон продовжує дорожчати. :)
Більше схильний вважати, що ціни на бетон зараз женуть вгору кошти депозитчиків, які перетікають сюди через падіння ставок по деповкладам.(згідно статистики НБУ, відтоку вкладів нема, але приріст майже! зупинився).

Кухар говорит что начался 6-8 летний цикл роста недвижки. Плюс в следующем году Украину зальют баксами (10 млрд. долл), зарплаты в долларах вырастут на 20%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:41

  BIGor написав: зарплаты в долларах вырастут на 20%.

а ви оптиміст - в девал 2021 не вірите :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:47

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав: зарплаты в долларах вырастут на 20%.

а ви оптиміст - в девал 2021 не вірите :)

Давайте проголосуємо?
Щоб з'ясувати, яка релігія нині в моді у охлоса?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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