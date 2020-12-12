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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:57
Frant написав: sergikkc007 написав: BIGor написав:
зарплаты в долларах вырастут на 20%.
а ви оптиміст - в девал 2021 не вірите
Давайте проголосуємо?
Щоб з'ясувати, яка релігія нині в моді у охлоса?
Давайте проголосуємо. А ви як думаєте, чому нерухомість дорожчає в ситуації коли "економіка в сраці"(С)?
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sergikkc007
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:00
zРадио написав: Sidus написав:
Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС
В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.
Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.
Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м[/quote
Застройщики упадут - цены на новострой тоже, и даже в гривне ?
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барабашов
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:08
Sidus написав: airmax78 написав: Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету
Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.
до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся
Ставки почали падати по валюті ще рік тому. Так що валютні депо можна відкидати.
По гривні, основне падіння було весною. Жирні стовпчики з поповненням лишилися в А-банку, там навіть на кавалірку не вистачить. Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
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flyman
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:15
flyman написав:
Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?
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sergikkc007
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:16
sergikkc007 написав: flyman написав:
Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?
А какая недвижимость растёт? Последнее время роста не вижу, разве что по узким сегмента и деривативам
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:26
sergikkc007 написав: flyman написав:
Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?
Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.
З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.
А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".
На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.
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flyman
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:37
Kostia написав: sergikkc007 написав: flyman написав:
Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?
А какая недвижимость растёт? Последнее время роста не вижу, разве что по узким сегмента и деривативам
Думаю речь о деривативах.
ПС
Кстати, вживані авто тоже подорожали с весны.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:43
flyman написав:
[q
Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.
З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.
А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".
На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.
Можно конкретные цифры Ирпеня, ну очень интересно посмотреть на объект где котлован по 10кгрн, а квартира 11 кгрн квадрат, это всё условно.
Кстати, сейчас повторяется ситуация когда в Варшавском можно было взять готовое за 33 куе от перекупов, или Варшавский плюс за 29куе на котловане. В жк Hub по 1800 уе метр в однушка, а жк Династия и Адамант па 100 куе в готовом.
ПС
Манагер в ЖК Хаб бил себя в грудь и наваливал, что в лёгкую можно будет заработать 25куе с однухи при сдаче дома..))
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:49
hume написав: flyman написав:
[q
Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.
З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.
А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".
На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.
Можно конкретные цифры Ирпеня, ну очень интересно посмотреть на объект где котлован по 10кгрн, а квартира 11 кгрн квадрат, это всё условно.
Кстати, сейчас повторяется ситуация когда в Варшавском можно было взять готовое за 33 куе от перекупов, или Варшавский плюс за 29куе на котловане. В жк Hub по 1800 уе метр в однушка, а жк Династия и Адамант па 100 куе в готовом.
ПС
Манагер в ЖК Хаб бил себя в грудь и наваливал, что в лёгкую можно будет заработать 25куе с однухи при сдаче дома..))
відповів у ПП
а динаміку цін викладува на форумі тиждень чи два тому
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:53
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