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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5908590959105911>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:57

  Frant написав:
  sergikkc007 написав:
  BIGor написав: зарплаты в долларах вырастут на 20%.

а ви оптиміст - в девал 2021 не вірите :)

Давайте проголосуємо?
Щоб з'ясувати, яка релігія нині в моді у охлоса?

Давайте проголосуємо. А ви як думаєте, чому нерухомість дорожчає в ситуації коли "економіка в сраці"(С)?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:00

  zРадио написав:
  Sidus написав:Ну тикали из БС и самое быстрое и удобное - доллар, конечно...и часть его конечно пошла на РН, но далеко не все и потом эти люди вернулись в БС


В этот раз потока денег из БС в РН может не быть даже при сильной девальвации гривны.

Банки стабильны и прибыльны. Застройщики же дышат на ладан, 2 крупных упало только за последний год. Первичка рискованна, а на вторичке нет инвестиционный премии.

Тем более уже есть опыт 2014-2015 гг, что зарабатывать на обесценивании гривны эффективнее, чем на обесценивании бетона. Купивший доллар в 2014-м в большом плюсе уже в 2015-м, а купивший бетон в 2014-м - в лучшем случае в 2017-м, а то и 2019-м[/quote
Застройщики упадут - цены на новострой тоже, и даже в гривне ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:08

  Sidus написав:
  airmax78 написав:
  Sidus написав:
Ну я единственным топливом вижу частичное перетекание деполюдей в РН (такие как Долярчик), все остальные факторы наоборот негативные. И какой перевесит - будем посмотреть! Но деполюди они перетекут и все, это фактор временный, а постоянного - просто нету

Когда уже эти деполюди закончатся?! С 2014 года проходу не дают. Подумать не успеваешь, а они уже все самое вкусное разобрали.


до 2019 года помните ставки по депо? А теперь сравните, что есть сейчас...до 19года смысла перетекать было очень мало, сейчас его гораздо больше.
Так что последний год и еще какое-то время будут деполюди, а потом кончатся

Ставки почали падати по валюті ще рік тому. Так що валютні депо можна відкидати.
По гривні, основне падіння було весною. Жирні стовпчики з поповненням лишилися в А-банку, там навіть на кавалірку не вистачить. Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:15

  flyman написав: Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"

тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:16

  sergikkc007 написав:
  flyman написав: Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"

тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?

А какая недвижимость растёт? Последнее время роста не вижу, разве что по узким сегмента и деривативам
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:26

  sergikkc007 написав:
  flyman написав: Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"

тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?

Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.

З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.

А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".

На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:37

  Kostia написав:
  sergikkc007 написав:
  flyman написав: Так що гривнедепо теж слабо тягне на "паливо РН"

тоді на чому росте ціна нерухомості? Чи це стрибок дохлої кішки?

А какая недвижимость растёт? Последнее время роста не вижу, разве что по узким сегмента и деривативам

Думаю речь о деривативах.
ПС
Кстати, вживані авто тоже подорожали с весны.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:43

  flyman написав:[q
Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.

З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.

А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".

На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.

Можно конкретные цифры Ирпеня, ну очень интересно посмотреть на объект где котлован по 10кгрн, а квартира 11 кгрн квадрат, это всё условно.

Кстати, сейчас повторяется ситуация когда в Варшавском можно было взять готовое за 33 куе от перекупов, или Варшавский плюс за 29куе на котловане. В жк Hub по 1800 уе метр в однушка, а жк Династия и Адамант па 100 куе в готовом.

ПС
Манагер в ЖК Хаб бил себя в грудь и наваливал, что в лёгкую можно будет заработать 25куе с однухи при сдаче дома..))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:49

  hume написав:
  flyman написав:[q
Не росте
Я вже вкотре пишу, що в Ірпені об'єкт побудований за півроку дав ріст 9.3% від котлованах до готового. Викуплене те, що меншої площі. Квартири від 40 м2 в продажі.

З Києва з ВП телефонують, пропонують новорічну знижку біля 10%.

А на форумі, я читаю, що ростуть Тетріси, башні Таряна, Сєрміля, і в "Медовому знову продані всі однушки".

На олх 1к цоколь в іпенях Бучі без ремонту 20куе. Однозначно, буде ріст.

Можно конкретные цифры Ирпеня, ну очень интересно посмотреть на объект где котлован по 10кгрн, а квартира 11 кгрн квадрат, это всё условно.

Кстати, сейчас повторяется ситуация когда в Варшавском можно было взять готовое за 33 куе от перекупов, или Варшавский плюс за 29куе на котловане. В жк Hub по 1800 уе метр в однушка, а жк Династия и Адамант па 100 куе в готовом.

ПС
Манагер в ЖК Хаб бил себя в грудь и наваливал, что в лёгкую можно будет заработать 25куе с однухи при сдаче дома..))

відповів у ПП
а динаміку цін викладува на форумі тиждень чи два тому
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать
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