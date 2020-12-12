|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:06
570 долл. за метр - цоколь без ремонта в поле за Ирпенем, это дешево? В 2014 году за такие деньги можно было взять однушку (правда воздух) в Киеве в ЖК Обуховский на нормальном этаже.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4210
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 714 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:09
Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1891
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:12
Флай, да вы удвоились))
Или устроились?
Востаннє редагувалось hume
в Нед 13 гру, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6957
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:15
барабашов написав:
Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?
Флаймен намагається вже два роки зробити з свого підвалу щось таке, щоб здати в оренду.
Проте - рапортів про успіх - поки що не чутно.
Флаймен, який попит на цоколі в Бучі?
Скільки люди готові платити за проживанні в такому комфорті і так близько від Києва?
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 13 гру, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21721
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:15
барабашов написав:
Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?
порадовало из описания: "Сухой, светлый.
"
еще забыли добавить видовой)
ну это же лютый писец 20куе за ЭТО
кстати можно сдавать братве, труба есть, решетки на окнах тоже)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11952
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google Adsense [Bot], sergikkc007
, V2
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19628
|3301422
|
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
|
|8
|20397
|
|
|129
|231898
|
|