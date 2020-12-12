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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5908590959105911

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 52
1. Зросли більш, як на 30%
38%
20
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
10
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:06

  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

570 долл. за метр - цоколь без ремонта в поле за Ирпенем, это дешево? В 2014 году за такие деньги можно было взять однушку (правда воздух) в Киеве в ЖК Обуховский на нормальном этаже.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:09

  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:12

  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Флай, да вы удвоились))
Или устроились?
Востаннє редагувалось hume в Нед 13 гру, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:15

:idea: :arrow: :wink:
  барабашов написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?

Флаймен намагається вже два роки зробити з свого підвалу щось таке, щоб здати в оренду.
Проте - рапортів про успіх - поки що не чутно.

Флаймен, який попит на цоколі в Бучі?
Скільки люди готові платити за проживанні в такому комфорті і так близько від Києва?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 гру, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:15

  барабашов написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Такое при себестоимости "патриста" с ремонтом в перспективе будут продавать "пасто" или сдавать за коммуналь
Ночлежек в Буче йок?

порадовало из описания: "Сухой, светлый."
еще забыли добавить видовой)

ну это же лютый писец 20куе за ЭТО

кстати можно сдавать братве, труба есть, решетки на окнах тоже)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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