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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5908590959105911

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 54
1. Зросли більш, як на 30%
37%
20
2. Зросли на 20 - 30%
6%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:27

  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

( в комплексе 80% проживают в таких квартирах). Це комплекс бомбосховищ ? ))))))))))))))
19professor69
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29

  hume написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Флай, да вы удвоились))
Или устроились?

десь 2,3 в уях
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:31

  19professor69 написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

( в комплексе 80% проживают в таких квартирах). Це комплекс бомбосховищ ? ))))))))))))))

думаю, що малось на увазі, що 80% цокольних приміщень використовуються як житлові
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:00

  airmax78 написав:
  foxluck написав:Вибір споживача - ІБК Обрій

Скромно и со вкусом.
Нах этот бред проводят?


Повод побухать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:15

  hume написав:
  барабашов написав:Что, битки в USA пропали или у всех резко появилось тысяч пять-десять в мес лишних на ТОшки и бензин(это мы про штрафы молчим)?


Смотрю со знакомым бу авто с весны. Процентов 10 прибавили бэушки точно. Это ценовой диапазон от 18 до 27 где-то

Это не однушки вместо 600 за метр в хруще в 17м допустим по 900 в 21м
Возле метро хрущей больше не настроят, да и Круш на правом тоже
А битков в этом диапазоне(купил за 5-10-..., привёз,сделал,продал) тьма
Это аппетиты тех кто вложил в этот цикл растут, жадность порождает бедность
Поверьте, в сегменте внедорожников лет 8-15 от роду от 15 до 30куе никакого роста нет, и никто за чистый нал с нуля ,из малолеток тем более, их не берёт.
Может турбовжики с мотором 1.6-2.0 трёхлетки что утопли в Миссисипи в прошлом году и подорожали, не в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Касательно
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2). Но все может измениться достаточно скоро, в чем сидеть в смутные времена каждый решает сам. Посмотрите на график, прикиньте свои прошлые сделки, напишите по ощущениям верно входили/выходили или были лучшее варианты.

Есть еще график с индексом доллара, это я тоже думаю нужно учитывать, там пляски +/-10% были
Diego
 
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