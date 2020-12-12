Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Что, битки в USA пропали или у всех резко появилось тысяч пять-десять в мес лишних на ТОшки и бензин(это мы про штрафы молчим)?
Смотрю со знакомым бу авто с весны. Процентов 10 прибавили бэушки точно. Это ценовой диапазон от 18 до 27 где-то
Это не однушки вместо 600 за метр в хруще в 17м допустим по 900 в 21м Возле метро хрущей больше не настроят, да и Круш на правом тоже А битков в этом диапазоне(купил за 5-10-..., привёз,сделал,продал) тьма Это аппетиты тех кто вложил в этот цикл растут, жадность порождает бедность Поверьте, в сегменте внедорожников лет 8-15 от роду от 15 до 30куе никакого роста нет, и никто за чистый нал с нуля ,из малолеток тем более, их не берёт. Может турбовжики с мотором 1.6-2.0 трёхлетки что утопли в Миссисипи в прошлом году и подорожали, не в курсе.
Касательно заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2). Но все может измениться достаточно скоро, в чем сидеть в смутные времена каждый решает сам. Посмотрите на график, прикиньте свои прошлые сделки, напишите по ощущениям верно входили/выходили или были лучшее варианты.
Есть еще график с индексом доллара, это я тоже думаю нужно учитывать, там пляски +/-10% были
Так поки Флай не продав і не фіксанув прибуток - це все залишається лише в уявних уях а точніше, на моменті, це лише витрата в 9(чи скільки він там платив) уях Тому що, така інвестиція повинна приносити кеш-флоу від оренди, або разово від продажу!