Расчет на вас, вам должно надоесть снимать и вы махнув рукой купите этот уютный цоколь
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:51
Долярчик если подобное уже продалось, как у вашего соседа, то можно уже переоценивать актив
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:52
Мудрые слова...многие в 2005-2008 тоже сидели и виртуально богатели, но почти никто на хаях не продал, в итоге виртуальная прибыль помножилась на 0...
А если сейчас начнешь продавать по переуступке, начнется конкуренция с такими же инвесторами, которые спешат фиксануть прибыль, да и часто с ОП идет конкуренция, которые вконце тоже привлекают акциями и другими скидками.
Короче может оказаться так, что твои расчетные 30% за 2 года в долларах от силы окажуться 10%...се ля ви
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10
Осталось его только продать. А с этим у Вас традиционно полный швах.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:14
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Безель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
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