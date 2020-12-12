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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5910591159125913>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 55
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44

  BIGor написав: Кто-то же должен заплатить за этот дорожай.
Расчет на вас, вам должно надоесть снимать и вы махнув рукой купите этот уютный цоколь
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:51

Долярчик если подобное уже продалось, как у вашего соседа, то можно уже переоценивать актив
Grand Touring
 
Повідомлень: 516
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:52

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:десь 2,3 в уях
сделали Долярчика, он такое не простит

Так поки Флай не продав і не фіксанув прибуток - це все залишається лише в уявних уях :mrgreen: а точніше, на моменті, це лише витрата в 9(чи скільки він там платив) уях :mrgreen:
Тому що, така інвестиція повинна приносити кеш-флоу від оренди, або разово від продажу!

Мудрые слова...многие в 2005-2008 тоже сидели и виртуально богатели, но почти никто на хаях не продал, в итоге виртуальная прибыль помножилась на 0...

А если сейчас начнешь продавать по переуступке, начнется конкуренция с такими же инвесторами, которые спешат фиксануть прибыль, да и часто с ОП идет конкуренция, которые вконце тоже привлекают акциями и другими скидками.
Короче может оказаться так, что твои расчетные 30% за 2 года в долларах от силы окажуться 10%...се ля ви
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10

  flyman написав:
  hume написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Флай, да вы удвоились))
Или устроились?

десь 2,3 в уях

Осталось его только продать. А с этим у Вас традиционно полный швах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:14

  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!

заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.

заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)


Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.

С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.

Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 13 гру, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:34

quote="5120692:antey1969"
  flyman написав:
  hume написав:
  flyman написав:Цоколь в Буча Квартал, без ремонта
20 000 $
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html

#будетокадаражать

Флай, да вы удвоились))
Или устроились?

десь 2,3 в уях

Осталось его только продать. А с этим у Вас традиционно полный швах.

----

я вірю растішкам, ми тільки на початку роста: вихід депозитчиків, МВФ Світовий Банк і ЄС наливають позики, центробанки друкують валюту, крах долара, Аркада і Укрбуд - всьо, дефіцит цоколів ...
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:43

  zРадио написав:
  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!

заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.

заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)


Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.

С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Безель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.

Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы


+
Цену недвиги формируют откаты и коррупция . Доят застройщиков . Фактор падения цены новостроек был 2014-2015 не все научились брать на лапу.

Рост цены возможен если новые стройки не будут дешеветь. Не будет демпинга .
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:57

flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:59

  барабашов написав:flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.

растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року?
так що в 2021 вже дорожати не буде?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:04

zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?
барабашов
 
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