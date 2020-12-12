|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44
BIGor написав:
Кто-то же должен заплатить за этот дорожай.
Расчет на вас, вам должно надоесть снимать и вы махнув рукой купите этот уютный цоколь
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:51
Долярчик если подобное уже продалось, как у вашего соседа, то можно уже переоценивать актив
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:52
Долярчик написав: Grand Touring написав: flyman написав:
десь 2,3 в уях
сделали Долярчика, он такое не простит
Так поки Флай не продав і не фіксанув прибуток - це все залишається лише в уявних уях
а точніше, на моменті, це лише витрата в 9(чи скільки він там платив) уях
Тому що, така інвестиція повинна приносити кеш-флоу від оренди, або разово від продажу!
Мудрые слова...многие в 2005-2008 тоже сидели и виртуально богатели, но почти никто на хаях не продал, в итоге виртуальная прибыль помножилась на 0...
А если сейчас начнешь продавать по переуступке, начнется конкуренция с такими же инвесторами, которые спешат фиксануть прибыль, да и часто с ОП идет конкуренция, которые вконце тоже привлекают акциями и другими скидками.
Короче может оказаться так, что твои расчетные 30% за 2 года в долларах от силы окажуться 10%...се ля ви
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:10
flyman написав: hume написав:
Флай, да вы удвоились))
Или устроились?
десь 2,3 в уях
Осталось его только продать. А с этим у Вас традиционно полный швах.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10258
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1254 раз.
- Подякували: 2898 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:14
Diego написав:
Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 13 гру, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8731
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1637 раз.
- Подякували: 3674 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:34
quote="5120692:antey1969"
flyman написав: hume написав:
Флай, да вы удвоились))
Или устроились?
десь 2,3 в уях
Осталось его только продать. А с этим у Вас традиционно полный швах.
----
я вірю растішкам, ми тільки на початку роста: вихід депозитчиків, МВФ Світовий Банк і ЄС наливають позики, центробанки друкують валюту, крах долара, Аркада і Укрбуд - всьо, дефіцит цоколів ...
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1675 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:43
zРадио написав: Diego написав:
Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Безель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
+
Цену недвиги формируют откаты и коррупция . Доят застройщиков . Фактор падения цены новостроек был 2014-2015 не все научились брать на лапу.
Рост цены возможен если новые стройки не будут дешеветь. Не будет демпинга .
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3844
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:57
flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:59
барабашов написав:flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року?
так що в 2021 вже дорожати не буде?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1675 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:04
zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19628
|3301668
|
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
|
|8
|20401
|
|
|129
|231899
|
|