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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5910591159125913

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 55
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
12
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:08

  Natt написав:
  Долярчик написав:
  Natt написав:Ну хз, у меня трое знакомых выходят из карантина с животом. Две за вторым сходили, одна - за третьим

Так, скоро знову лоХдауН, то може ви підете на оглядини підвалу в Бучі і, так би мовити, знайомих своїх почали б доганяти )

Напомните, напоркуа мне подвал?

Мне, право, лестно, что Вас уже в который раз так пипчит моя репродуктивная система :mrgreen

Так мені "серце крається", як згадаю, що Ви, проводите холодні вечори з котами, а десь далеко-далеко, за межами Києва, в Бучі, в холодному підвалі - теж мерзне самотнє серце "майстра чотирьох рук і одного пензля" - Флая! :mrgreen:
Вам обом просто долею написано - "бути разом!" :D

п. с.
То, якщо до цього часу кремпуєтесь зустрітись тет-а-тет з Флаєм, то у вівторок, я буду в Києві(на мітингу ФОПів), можемо в трьох зустрітись :mrgreen: погуляти, а потім я Вас залишу удвох............ ну, або Флая відправим погуляти :mrgreen:
ДумайТЕ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:08

  flyman написав:
  барабашов написав:flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.

растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року?
так що в 2021 вже дорожати не буде?

На Круши, Тетрис, РТ и ТТ с Аристократами прочими не сомневаюсь. Пусть не вдвое от 15го котлована, но хорошо подорожало там.
За твой бомбомогильник не в курсе, сам прощупывай клиента под склеп.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:09

  барабашов написав:zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?


Там обсуждалось сравнение золота и недвиги.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).


я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.

Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:36

  барабашов написав:zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?


1. Я не Женя
2. Если население Киева упадет до 2 млн, с текущим объемом жилого фонда, его цена уменьшится с сегодняшних 1200 долларов за м2 до 300-400
3. Золото в украшениях - это совершенно иная проба. Никогда не слышал об украшениях из банковского золота. И в принципе его в украшениях всего пару процентов от общих запасов
4. Зависела бы цена золота только от рынка микроэлектроники, оно бы всегда дорожало, но там бывают разные тренды в коротком и среднем периодах

PS: в прошлом комментарии опечатался - не Безель-3, а Базель-3, конечно же :mrgreen: Недавно менял безель на часах и тупанул )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:40

  Diego написав:
  zРадио написав:Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).


я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.

Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так


Вам уже дали самый четкий ответ .

Например, 2007 год , курс 4.4 евро или доллар, не важно условные , и в 2008 продаешь валюту по 11.7, покупаешь по 7.4. Полос покупаешь золото, оно ещё растет в 2 раза. Итоге 100% годовых. Что тебе даст недвижимость?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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