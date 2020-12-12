Додано: Нед 13 гру, 2020 15:21

zРадио написав: Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).

я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так