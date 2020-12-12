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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:08
flyman написав: барабашов написав:flyman
А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое.
И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року?
так що в 2021 вже дорожати не буде?
На Круши, Тетрис, РТ и ТТ с Аристократами прочими не сомневаюсь. Пусть не вдвое от 15го котлована, но хорошо подорожало там.
За твой бомбомогильник не в курсе, сам прощупывай клиента под склеп.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:09
барабашов написав:zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?
Там обсуждалось сравнение золота и недвиги.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:21
zРадио написав:
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).
я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.
Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так
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Diego
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:36
барабашов написав:zРадио
Женя к чему этот поток заумных фраз?
Пока в Киеве не останется миллиона два, как при Шербицком было, квартиры будут покупать, и даже хрущи будут покупать и на дефицит будет расти цена, и может даже вдвое от нынешнего.
И золото будет дорожать пока бабы и педики себя им обвешивают, и микросхемы делают, а там рынок необъятен.
А гривна/доллар - что медленнее печатать будут, то и дороже будет.
Какая там себестоимость производства соточки с Франклином, 12 центов или уже подешевело?
1. Я не Женя
2. Если население Киева упадет до 2 млн, с текущим объемом жилого фонда, его цена уменьшится с сегодняшних 1200 долларов за м2 до 300-400
3. Золото в украшениях - это совершенно иная проба. Никогда не слышал об украшениях из банковского золота. И в принципе его в украшениях всего пару процентов от общих запасов
4. Зависела бы цена золота только от рынка микроэлектроники, оно бы всегда дорожало, но там бывают разные тренды в коротком и среднем периодах
PS: в прошлом комментарии опечатался - не Безель-3, а Базель-3, конечно же
Недавно менял безель на часах и тупанул )))
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zРадио
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:40
Diego написав: zРадио написав:
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная).
я возможно не совсем правильно выразился, под корреляцией имею ввиду зависимости между трендами, где то они сходятся где то расходятся, так вот есть удобные моменты для приобретения а есть не совсем, как имхо сейчас.
Понятно что это не о том что м2 одну унцию должен стоить, но если золото растет, это значит что доллар слабеет, в то же время это не значит что бетон растет... как то так
Вам уже дали самый четкий ответ .
Например, 2007 год , курс 4.4 евро или доллар, не важно условные , и в 2008 продаешь валюту по 11.7, покупаешь по 7.4. Плюс покупаешь золото, оно ещё растет в 2 раза. Итоге 100% годовых. Что тебе даст недвижимость?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:05
proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?
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барабашов
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:11
барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?
Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:17
Летом 2008, на некоторое время доллар присел до 4,5, шоб потом ракетой вверх.
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Bolt
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:19
Bolt написав:
Летом 2008, на некоторое время доллар присел до 4,5, шоб потом ракетой вверх.
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:21
zРадио написав:
2. Если население Киева упадет до 2 млн, с текущим объемом жилого фонда, его цена уменьшится с сегодняшних 1200 долларов за м2 до 300-400
zРадио, а сколько сейчас население Киева ?
Имхо, какое-то слишком радикальное снижение - в 3 раза... Не думаю что тут пропорция.
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 13 гру, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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