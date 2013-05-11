нет, не весной
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:21
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А когда?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:39
нет, именно весной
по 4,5 правда не покупал, а вот по 4,6 тарился, помню прекрасно - май 2008го
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:44
Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.
А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .
А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:53
Реальное население Киева сегодня - 3,7 млн где-то. И да, тут не пропорция. Киев премирован именно на дефиците. Если дефицит превратится в профицит (причем огромный), размер падения цен будет выше размера падения населения. Но это лишь теория. Я не знаю, почему барабашов заговорил о 2 млн. Я вижу для этого лишь одну причину, трагическую - повторение кейса Донецка и Луганска. Надеюсь, этого никогда не случится
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:00
Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5
Евро 11.5-13
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|