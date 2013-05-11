RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5911591259135914

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 56
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
13
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:21

  kingkongovets написав:
  Bolt написав:Летом 2008, на некоторое время доллар присел до 4,5, шоб потом ракетой вверх.


весной


нет, не весной
baraka
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 09.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А когда?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:39

  baraka написав:
  kingkongovets написав:
  Bolt написав:Летом 2008, на некоторое время доллар присел до 4,5, шоб потом ракетой вверх.


весной


нет, не весной


нет, именно весной
по 4,5 правда не покупал, а вот по 4,6 тарился, помню прекрасно - май 2008го
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8125
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:44

  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?




  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?

Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.


Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.

А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .

А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 22.12.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:53

  baraka написав:
  zРадио написав:
2. Если население Киева упадет до 2 млн, с текущим объемом жилого фонда, его цена уменьшится с сегодняшних 1200 долларов за м2 до 300-400


zРадио, а сколько сейчас население Киева ?
Имхо, какое-то слишком радикальное снижение - в 3 раза... Не думаю что тут пропорция.


Реальное население Киева сегодня - 3,7 млн где-то. И да, тут не пропорция. Киев премирован именно на дефиците. Если дефицит превратится в профицит (причем огромный), размер падения цен будет выше размера падения населения. Но это лишь теория. Я не знаю, почему барабашов заговорил о 2 млн. Я вижу для этого лишь одну причину, трагическую - повторение кейса Донецка и Луганска. Надеюсь, этого никогда не случится
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8732
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:00

  hxbbgaf написав:
  барабашов написав:proftpd66
Это 29 февраля в 2007м ты покупал по 4,4 евро или доллар, а 31 ноября в 2008м продавал их по 11.7 ?

Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.



Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5 :!:

Евро 11.5-13

Зображення
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 22.12.16
Подякував: 303 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5911591259135914
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19628 3301752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20401
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.